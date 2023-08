Debut chưa lâu, Zhang Hao (ZB1) đã được fan gửi “xe tải phản đối” đến công ty

Sau khi giành No.1 chung cuộc của chương trình thực tế Boys Planet, Zhang Hao debut với tư cách là center, main vocal và visual của ZEROBASEONE (ZB1).

Tuy nhiên, vào ngày 25/8, Wake One - công ty quản lý của ZB1 thông báo rằng Zhang Hao đã bị mắc COVID-19. Công ty cũng đề cập vì Zhang Hao bị ốm nên các sự kiện ký tặng fan trực tiếp vào ngày 25, 26 và 27 tháng 8 sẽ được tổ chức với 8 thành viên ngoại trừ Zhang Hao.

Mặc dù Wake One đã quyết định tiến hành các sự kiện ký tặng người hâm mộ như dự kiến mà không có Zhang Hao nhưng người hâm mộ không hài lòng chút nào với quyết định này. Nhiều fan đã yêu cầu hoãn sự kiện. Không những thế, các fan còn thể hiện sự phẫn nộ trên X (Twitter) để tích cực phản đối điều mà họ cho là việc Wake One liên tục ngược đãi Zhang Hao.

Người hâm mộ thậm chí còn gửi xe tải phản đối đến trước tòa nhà Wake One, yêu cầu công ty hoãn các sự kiện ký tặng người hâm mộ hoặc tổ chức sự kiện ký tặng người hâm mộ cá nhân cho Zhang Hao sau khi anh bình phục. Một số fan thậm chí còn yêu cầu công ty hoàn lại tiền.

Có thể hiểu được lý do vì sao các fan của Zhang Hao lại phản ứng mạnh đến vậy. Bởi với tư cách là center của một nhóm nhạc bước ra từ chương trình sống còn, lượng fan only (fan của riêng Zhang Hao) rất đông và đã đóng góp doanh số lớn cho album đầu tay của ZB1.

Vì thế, việc sự kiện ký tặng fan lại không có Zhang Hao là một điều rất thiệt thòi cho các fan của anh chàng. Hy vọng công ty quản lý Wake One sẽ có phương án thỏa đáng để vừa đảm bảo sức khỏe cho Zhang Hao vừa đảm bảo được quyền lợi cho các fan.

, viết tắt làlà một nhóm nhạc nam Hàn Quốc đa quốc tịch được thành lập thông qua chương trình thực tế sống còn Boys Planet của Mnet vào năm 2023 và được quản lý bởi Wake One Entertainment. Nhóm bao gồm 9 thành viên: Zhang Hao, Kim Jiwoong, Sung Hanbin, Seok Matthew, Kim Taerae, Ricky, Kim Gyuvin, Park Gunwook và Han Yujin. Nhóm chính thức ra mắt vào ngày 10/7/2023 với album đầu tay YOUTH IN THE SHADE. Với hơn 780.000 bản đặt trước, YOUTH IN THE SHADE đã giúp ZEROBASEONE trở thành nhóm sở hữu album debut có lượng pre-order cao nhất lịch sử K-Pop chỉ sau 5 ngày.Vào ngày 18/7, tám ngày sau khi ra mắt, ZB1 đã giành được chiến thắng đầu tiên trên chương trình âm nhạc SBS The Show.