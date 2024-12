Đêm hội gào thét 2024: Baifern leo hẳn top tìm kiếm vẫn "tẻn tẻn" như thường

HHT - Rating của "When The Phone Rings" (Khi Điện Thoại Đổ Chuông) có thể chỉ mức trung bình khá ở Hàn Quốc, nhưng độ thảo luận trong nước và sức hút tại quốc tế lại ngày càng khủng, thậm chí tổng lượt xem tuần còn vượt xa "Queen Of Tears" (Nữ Hoàng Nước Mắt).