Đếm ngược ngày BTS trở lại: Seoul "nhuộm tím", loạt "tổng tài" nhập cuộc cùng ARMY

HHTO - Trước thềm comeback của BTS vào ngày 20/3, thủ đô Seoul (Hàn Quốc) được bao phủ bởi sắc tím rực rỡ - màu sắc đặc trưng của BTS. Những mảng tím lung linh này không chỉ đến từ tấm lòng của các ARMY (fandom nhóm), mà ngay cả các tập đoàn lớn cũng nhanh chóng nhập cuộc để "bế" đại sứ của mình.

Những ngày này, đi đâu ở Seoul cũng dễ dàng bắt gặp những mảng tím lung linh, cũng chính là loạt dự án do ARMY “chủ xị” để mừng ngày trở lại của BTS: Từ biển quảng cáo trên các tòa nhà, ga tàu điện, xe bus cho đến các sự kiện xinh yêu ở quán café.

Không khí háo hức trước ngày BTS trở lại dường như đã phủ khắp từng con phố.

ARMY đã gọi, BigHit Music cũng xin đáp lời. Để hồi đáp sự chờ đợi và tấm lòng của người hâm mộ, công ty đã tiến hành chiến dịch quảng bá mang tên "BTS THE CITY ARIRANG" phủ khắp Seoul. Chiến dịch được thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, biến cả thành phố thành một “triển lãm” nơi ARMY có thể tự do trải nghiệm âm nhạc và thông điệp mà BTS gửi gắm.

Cụ thể, lộ trình quảng bá hoành tráng của BTS tại Seoul bao gồm:

Trong ngày 20/3: Cổng Sungnyemun và Tháp Namsan sẽ trình chiếu media facade - màn trình diễn sử dụng hệ thống đèn LED, biến mặt ngoài công trình thành màn chiếu khổng lồ. Nội dung trình chiếu được lấy cảm hứng từ hành trình âm nhạc của BTS, hứa hẹn biến bầu trời đêm Seoul thành một sân khấu rực rỡ dành riêng cho ARMY.

Ngày 20/3 - 22/3: Một sự kiện thư giãn mang phong cách lounge sẽ được tổ chức tại công viên Yeouido Hangang. Tại đây, người hâm mộ có thể chill chill, vừa tận hưởng bầu không khí bên sông vừa thưởng thức loạt ca khúc quen thuộc của BTS.

Từ ngày 1 - 12/4, khắp các bức tường đá, bậc thang và cây xanh trên đường phố Seoul sẽ được sử dụng như "sàn triển lãm" lời bài hát của BTS. Đặc biệt, sự kiện còn kết hợp với các dịch vụ F&B và phương tiện di chuyển để tạo nên một trải nghiệm đa chiều, đánh dấu sự hòa hợp giữa âm nhạc hiện đại và các di sản truyền thống của Hàn Quốc.

Từ ngày 19 - 22/3, Lotte Department Store sẽ cho thắp đèn ánh tím trong khoảng 4 tiếng/ ngày (từ 18h - 22h).

Ngoài ra, sự hiện diện của BTS tại Seoul còn trở nên rõ ràng hơn khi loạt “tổng tài” (các tập đoàn lớn) nhập cuộc quảng bá cho màn comeback của nhóm. Lotte - Đối tác lâu năm của BTS kể từ năm 2019 sẽ cho thắp sáng mặt ngoài của trụ sở Lotte Department Store và cửa hàng Avenuel bằng ánh sáng màu tím rực rỡ.

Đánh dấu cú bắt tay giữa BTS và Netflix, cầu thang ngay trước Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn Sejong đã thay "áo mới".

Spotify hợp tác với BTS trong dự án SWIMSIDE, mang đến trải nghiệm nghe nhạc BTS trên du thuyền ở sông Hàn hoàn toàn miễn phí dành cho ARMY.

Trong không khí háo hức này, đặc biệt là trước thềm concert quy mô lớn của BTS tại quảng trường Gwanghwamun vào ngày 21/3, chính quyền Seoul cũng đưa ra một số các phương pháp đảm bảo an toàn cho người dân và du khách. Cụ thể, Seoul sẽ cho ra mắt một trang web chuyên dụng về thông tin giao thông dành riêng cho sự kiện.

Trang web sẽ liên tục cập nhật các thông tin cần thiết như tình hình giao thông tại từng khu vực, các tuyến đường vòng cho phương tiện công cộng, kế hoạch vận hành tàu điện ngầm, cũng như vị trí nhà vệ sinh và trạm y tế xung quanh Gwanghwamun. Nhờ đó, thành phố vừa tạo điều kiện để BTS quảng bá mạnh mẽ, góp phần đưa văn hóa Hàn Quốc đến gần hơn với thế giới, vừa đảm bảo trải nghiệm an toàn và thuận tiện cho hàng nghìn người tham dự.

Sau 3 năm tạm ngừng hoạt động nhóm, BTS sẽ chính thức trở lại với album ARIRANG vào 11 giờ ngày 20/3 (giờ Việt Nam). Ngày 21/3, màn tái xuất của nhóm sẽ diễn ra tại Gwanghwamun và được chiếu trực tiếp trên Netflix.