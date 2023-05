Đến lượt học sinh 12 chuyên Anh THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (TP.HCM) khoe "vé" du học trường top

HHT - Mới đây, tài khoản Tiktok @thenggu_ đăng tải clip về thành tích “khủng” của các bạn lớp 12CA2 trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa. Nhiều bạn trong lớp đã trúng tuyển vào những trường đại học danh giá trên thế giới.

Những gương mặt xuất hiện trong clip đến từ lớp chuyên Anh 12CA2 của trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa TP.HCM. Nhiều thành viên trong lớp đã nắm chắc cơ hội “xuất ngoại” khi đậu vào những trường đại học nổi tiếng trên thế giới như: The University of British Columbia (hạng 47 thế giới), University of South Florida (hạng 200 thế giới), Lasalle College of The arts (hạng 151 thế giới), Dension University (hạng 100 tại Mỹ), George Mason University, Ritsumeikan Asia Pacific University, Lehigh University,...

Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa (hay còn được gọi với cái tên thân thuộc “Trần Chuyên”) là một trong những ngôi trường lâu đời và danh giá nhất cả nước. Hằng năm, cả hai kỳ thi tuyển sinh vào lớp 6 và lớp 10 của trường đều có tỷ lệ chọi rất cao nên học sinh phải cạnh tranh rất khốc liệt để có thể giành được “tấm vé” vào ngôi trường chuyên danh tiếng này.

Bên cạnh đó, trường còn được mệnh danh là “lò đào tạo nhân tài” vì mỗi năm, nhiều học sinh gặt hái được những giải thưởng ấn tượng của các cuộc thi lớn nhỏ trong nước và quốc tế. Ngoài ra, các hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ của “Trần Chuyên” vô cùng nhiều nên đây là một ngôi trường rất phù hợp cho những bạn thích “chạy sự kiện”.

Trước đó, cư dân mạng cũng từng “ngả mũ thán phục” trước các “học bá” của lớp chuyên Anh trường THPT chuyên Lê Hồng Phong TP.HCM khi rất nhiều bạn đậu vào những trường đại học hàng đầu trên thế giới.