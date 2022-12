Đẹp hơn Annabelle, đáng sợ không kém: “M3GAN” là nỗi ám ảnh búp bê mới trên màn ảnh

Theo chân đội Vệ Binh Dải Ngân Hà quậy banh đêm Giáng sinh để kết thúc Giai đoạn 4 MCU HHT - Sau tất cả, Giai đoạn 4 của Vũ trụ Điện ảnh Marvel sẽ chính thức kết thúc vào dịp Giáng sinh 2022 với tập phim ngắn riêng về đội Vệ Binh Dải Ngân Hà mang tên “The Guardians of the Galaxy Holiday Special”.

Avatar 2: Xúc động với hình ảnh đẹp nao lòng của thế giới đại dương trên hành tinh Pandora HHT - Không chỉ mang lại cho khán giả những trải nghiệm thị giác tuyệt vời bên dưới làn nước trong xanh, một cuộc chiến tàn khốc mới giữa người Na’vi và những kẻ xâm lăng cũng được hé lộ qua trailer mới của “Avatar: The Way of Water”.

Phim hay Netflix: 1899 - khám phá bí ẩn trong con tàu ma cùng "tam giác quỷ" Bermuda HHT - Netflix vừa phát hành đoạn trailer mới cho "1899", bộ kinh dị giật gân lấy bối cảnh những con tàu ma quái trên biển được sản xuất từ những nhà sáng tạo loạt phim "Dark".

Phim chiếu rạp: "Bà Hoàng Nói Dối" Ra Mi Ran trở lại, độ lầy lội gấp đôi gây cười ná thở HHT - Tiếp tục xoay quanh những tình huống tréo ngoe của nữ chính trị gia không thể nói dối, “Bà Hoàng Lươn Lẹo” hứa hẹn sẽ phát huy sự hài hước, sâu cay nơi tác phẩm tiền nhiệm.

Căn Buồng Hiếu Kỳ: Gặp lại "Ron" Rupert Grint và những câu chuyện khiến bạn lạnh gáy HHT - “Căn Buồng Hiếu Kỳ Của Guillermo del Toro” gồm tám tập phim xuất sắc, chứa đựng những câu chuyện thú vị, thót tim, chắc chắn khiến bạn lạnh gáy.

Nổi da gà với màn xuất hiện của siêu phản diện đến từ Đa vũ trụ Marvel trong trailer "Ant-Man 3" HHT - Người Kiến đã chính thức giáp mặt siêu phản diện Kang the Conqueror trong trailer nóng bỏng tay vừa ra mắt của “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”!

Min Ho (SHINee), Chae Soo Bin phơi bày mặt tối của ngành thời trang hào nhoáng HHT - Loạt hình ảnh của bộ phim "Bộ tứ thời thượng" (The Fabulous) mang đến cho "fan phim Hàn" những mường tượng đầu tiên về cuộc sống hối hả, nhộn nhịp của bốn người bạn thân nhất trong ngành thời trang.

Thu 800 tỷ sau 8 ngày ra mắt, "One Piece Film Red" có làm nên kỳ tích khi đổ bộ phòng vé Việt? HHT - "One Piece Film Red" là bộ phim điện ảnh thứ 15 nằm trong series anime "One Piece" (Vua Hải Tặc). Với "chiến tích" từng đứng đầu doanh thu phòng vé tại Nhật Bản, "One Piece Film Red" hứa hẹn sẽ tạo nên cơn sốt mới tại phòng vé Việt Nam.