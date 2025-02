Địa Ngục Độc Thân 4: Nghi vấn Dong Ho - Hae Lin, Jeong Su - Si An thành đôi

HHT - Những phân đoạn trả lời phỏng vấn, quảng bá của dàn thí sinh Địa Ngục Độc Thân 4 được cho là phần nào tiết lộ về kết quả cuối cùng. You Jin - Jang Theo, Jeong Su - Si An, Dong Ho - Hae Lin là những cặp đôi có nhiều "hint" hẹn hò nhất.

Park Hae Lin - Kook Dong Ho

Trong video mới nhất được đăng tải bởi Netflix, Dong Ho và Hae Lin có tương tác đáng chú ý. Dong Ho nhận được câu hỏi về nàng catfish, anh trả lời: "Ở thời điểm đó, tôi nghĩ mình đã rung động bởi Hae Lin. Cô ấy tự tin và là người có sức hấp dẫn. Tôi cảm thấy như bị mất đi quyền kiểm soát trước cả khi mình nhận ra được điều đó."

Trước câu hỏi lựa chọn đối tượng hẹn hò là người hoàn toàn trái ngược với bản thân hay tương đồng với những người từng quen, Dong Ho trả lời: "Tôi thường bị thu hút bởi người giống mình hoặc giống người yêu cũ. Nhưng cũng có thời điểm, tôi bị hấp dẫn ở vế ngược lại."

Dù câu trả lời "nước đôi" không tiết lộ kết quả, phản ứng của A Rin và Hae Lin gây chú ý. Khi Dong Ho hướng mắt về phía họ, A Rin quay sang phía Hae Lin vỗ tay, trong khi Hae Lin tỏ ra tự hào, nhìn Dong Ho và tạo dáng.

Trong các phân cảnh khác, Hae Lin và Dong Ho được bắt gặp ngồi cạnh nhau, có tương tác gần gũi. Netizen phỏng đoán hai người chơi ghép cặp thành công ở tập cuối.

Trong Địa Ngục Độc Thân 4, Hae Lin nhiệt tình, chủ động tấn công khi tiếp xúc với Dong Ho. Cô quyết tâm dành chiến thắng ở cuộc thi đấu thể lực, giành được tấm vé tới Thiên Đường cùng Dong Ho trước thềm "chung kết". Buổi hẹn hò được cho là khiến Dong Ho "phải lòng", quyết định ra về cùng "em út" show hẹn hò.

Jung You Jin - Jang Theo

Tin đồn You Jin và Jang Theo hẹn hò đã râm ran ngay từ thời điểm Địa Ngục Độc Thân 4 mới công chiếu cho tới hiện tại. Ban đầu, tin đồn này gây phản ứng trái chiều vì hai người chơi không phát sinh quan hệ lãng mạn, chỉ coi nhau là bạn bè. Sau tập 10, khi Si An "chia tay" Jang Theo, You Jin có ít cơ hội tiến tới với Dong Ho, cặp đôi được "đẩy thuyền" mạnh mẽ.

Thông qua những hình ảnh quảng bá cùng các động thái trên mạng xã hội, có khả năng Jang Theo và You Jin thành đôi. Họ có tương tác nhiệt tình, thân thiết trong các video phỏng vấn, hình tạp chí. Jang Theo thậm chí còn thả hint lộ liễu qua nhiều lần tương tác với các bài đăng "đẩy thuyền" của fan couple.

Kim Jeong Su - Lee Si An

Nhiều khán giả nghi ngờ Netflix đã tiết lộ kết quả ngay từ poster show hẹn hò khi cặp đôi Jeong Su và Si An được xếp đứng cạnh nhau. Ở các clip quảng bá, cặp đôi "cờ đỏ" nhiều lần có khoảnh khắc tình tứ, cổ vũ nhiệt tình cho đối phương.