Địa Ngục Độc Thân 4: You Jin bị "biên tập ác ý", dàn sao mùa 3 lên tiếng bênh vực

HHT - Các mỹ nhân Địa Ngục Độc Thân mùa 3 từng bị tẩy chay như Min Ji, Gyu Ri có chia sẻ đáng chú ý về phân cảnh gây tranh cãi của Jung You Jin - thí sinh mùa 4.

Jung You Jin chịu nhiều phản ứng trái chiều từ cư dân mạng sau khi Địa Ngục Độc Thân 4 công chiếu. Khán giả nói rằng nữ vũ công 28 tuổi trông giả tạo, cố gắng thu hút sự chú ý của người chơi nam bằng cách tỏ ra hài hước, hoạt ngôn.

Ở tập 4, dàn cast tụ tập đốt lửa trại, có buổi trò chuyện tập thể lần đầu tiên. You Jin có đoạn nói chuyện ngắn với Jang Theo. Dường như do tác động của đồ uống có cồn, nữ dancer bắt đầu trò chuyện tới cả những chủ đề vĩ mô như người ngoài hành tinh với Jang Theo. Sau đó, You Jin nhường chỗ cho Si An nói chuyện riêng cùng Jang Theo, cô chuyển sang chơi xích đu một mình. Phân cảnh này gây tranh cãi dữ dội.

Ban bình luận cho biết hành động của cô gây mất điểm trong mắt dàn thí sinh, khiến cô trông có vẻ kỳ lạ và hơi đáng sợ. Jung You Jin bị nhận định là "người thiệt hại nhất" sau buổi đốt lửa trại.

"Tôi không nghĩ là cô ấy nên làm thế vào lúc này. Dừng lại đi." - Kyu Hyun SUPER JUNIOR nhận xét. "Tóc tai bay phấp phới ban đêm trông rùng rợn quá!" - bình luận viên Han Hae nói.

Nhóm người chơi ngồi gần đó gồm Hye Jin, Min Seol, Jeong Su, Jun Seo tỏ ra quan ngại về tình trạng của You Jin. Yuk Jun Seo - bạn hẹn đi Đảo Thiên Đường của You Jin lần đầu tiên thậm chí còn có thái độ cười cợt, trêu đùa.

Trả lời phỏng vấn về tình huống này, Jung You Jin nói: "Tôi đã nghĩ mình cần nói chuyện với Jun Seo để hiểu rõ cảm xúc của mình. Nhưng tôi không thể, không phải tôi không muốn mà là không thể. Tôi có cảm giác Jun Seo không thích nói chuyện với tôi. Tôi thấy sai sai nếu mình đi tới chỗ anh và hỏi rằng liệu anh có muốn nói chuyện lại không."

Nhiều thí sinh mùa 3 có những chia sẻ đáng chú ý về tình huống này của You Jin. Kim Gyu Ri nhận xét đội ngũ chương trình sử dụng góc quay từ trên xuống, đổ chéo khiến You Jin trông quái lạ.

Nữ người mẫu cũng chỉ ra rằng You Jin trông "hoàn toàn ổn" sau khi trở về phòng, không có trạng thái mất kiểm soát như cách chương trình cố gắng mô tả.

Cho Min Ji là catfish nữ từng nhận nhiều "gạch đá" nhất mùa 3 vì thái độ tán tỉnh nhiệt tình "quá đà". Nói về cảnh chơi một mình của You Jin, Cho Min Ji chia sẻ: "Khi tôi thấy đoạn này viral trên SNS - các nền tảng mạng xã hội, tôi nghĩ rằng thỉnh thoảng bạn chỉ muốn vui vẻ, kể cả là có trượt ngã hay thiệt thòi gì đó.

Chơi xích đu cũng đâu phải điều gì to tát lắm! Nhưng việc thấy mọi người nói sau lưng cô ấy như thế khiến tôi cảm thấy có chút đau lòng."

Nhiều khán giả đồng tình với quan điểm của Min Ji và Gyu Ri. Họ cho rằng You Jin chịu cảnh evil edit/ biên tập ác ý từ đội ngũ sản xuất. Hình tượng của cô trở nên xấu xí vì góc quay quái đản.

So sánh với một tình huống tương tự, Lee Si An rời khỏi buổi trò chuyện để ngồi xích đu. Người chơi này được quay ở góc đằng sau lưng, trông bình thường và dễ chịu.

You Jin là người giàu năng lượng, việc nữ dancer tự giải tỏa thông qua cách tận tưởng trò chơi xích đu là hoàn toàn dễ hiểu. Vì thế, cách biên tập khiến người chơi nữ 28 tuổi trông "bất bình thường" là hành động kém văn minh.

Một thí sinh khác từ mùa 3 cũng thể hiện thái độ yêu mến dành cho You Jin là Gwan Hee. Trong một video được đăng tải trên YouTube cá nhân, Gwan Hee lựa chọn nữ dancer 28 tuổi là thí sinh nữ yêu thích nhất vì tính cách tươi sáng, hay cười.