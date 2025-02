Địa Ngục Độc Thân 4: You Jin - Jang Theo thân mật, ngầm xác nhận hẹn hò ngoài đời?

HHT - Những động thái mới nhất của You Jin - Jang Theo hậu Địa Ngục Độc Thân 4 tiếp tục dấy lên nghi vấn hẹn hò ngoài đời thật.

Jang Theo và Jung You Jin là hai người chơi ra về lẻ bóng tại Địa Ngục Độc Thân 4. Hai người chơi không phát triển quan hệ hẹn hò lãng mạn trong show mà trở thành bạn bè thân thiết. Jang Theo cổ vũ You Jin theo đuổi Dong Ho. Nữ dancer thì tinh tế tạo điều kiện cho Jang Theo tâm sự riêng cùng Si An.

Tuy nhiên, tin đồn hẹn hò giữa Jang Theo và You Jin đã râm ran trong cộng đồng người xem show hẹn hò từ ngày Địa Ngục Độc Thân 4 mới công chiếu. Soi từ các động thái trên mạng xã hội, cặp đôi được cho là đổi sang dùng ốp điện thoại đôi sau khi trở về từ Đảo Địa Ngục. Hình ảnh phản chiếu trong bài đăng du lịch của nam diễn viên trùng hợp với họa tiết ốp điện thoại của You Jin.

Trong thời gian phát sóng, Jang Theo nhiều lần có tương tác "đáng ngờ" trên Instagram, TikTok. Nam diễn viên "thả tim" các nội dung fan couple Alien (tên gọi của cặp đôi dựa trên chủ đề trò chuyện chung của cả hai trong đêm đốt lửa trại). Anh tương tác vào bài đăng liên quan tới các hoạt động của Jung You Jin ngoài đời.

Sau khi Địa Ngục Độc Thân 4 kết thúc, khán giả tiếc nuối khi Jang Theo và You Jin đều không ghép đôi thành công, đồng thời thể hiện thái độ ủng hộ hai người chơi tiến triển quan hệ tìm hiểu ngoài đời. Cả hai thí sinh được nhận xét có nguồn năng lượng tươi sáng, tích cực, là mảnh ghép phù hợp dành cho nhau.

Trong bài đăng cảm ơn sau chương trình, Jang Theo và You Jin có nhiều khoảnh khắc thân thiết, củng cố suy đoán "thành đôi" của fan couple. Hai người chơi tích cực tương tác, bình luận qua lại trong các bài viết của dàn thí sinh.

Jang Theo thậm chí còn "bão tim" các hình ảnh cũ của You Jin trên Instagram. Anh nhấn thích tới 15 bài đăng của nữ dancer chỉ trong khoảng 24 giờ sau khi kết quả chung cuộc của Địa Ngục Độc Thân 4 được công bố.

Những bằng chứng rải rác từ thời điểm Single's Inferno 4 mới phát sóng cho tới hiện tại cho thấy mối quan hệ ngày càng thân thiết của cặp đôi. Người xem mong ngóng Jang Theo và You Jin sớm công khai xác nhận về tình trạng quan hệ hiện tại.