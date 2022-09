Điểm chuẩn dự kiến các trường tốp đầu: ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn dự kiến tăng 2 điểm tổ hợp C00

HHT - Các trường Đại học đã đưa ra dự báo mức điểm chuẩn năm 2022, trong đó ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn dự kiến tăng 2 điểm tổ hợp C00; Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM dự kiến cao nhất 26,75 điểm; Đại học Ngoại thương dự kiến cao nhất 28,9 điểm...

ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM dự kiến điểm chuẩn cao nhất 26,75 điểm

Một cán bộ tuyển sinh trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM cho biết, sau nhiều lần lọc ảo, điểm chuẩn ngành cao nhất dự kiến là 26,75.

Ngành có điểm chuẩn cao nhất này là Công nghệ thông tin hệ đại trà. Năm 2021, điểm chuẩn ngành này là 28,25 cho tổ hợp A và A1, 28,75 cho tổ hợp D1, D9. Rất nhiều ngành của trường có điểm chuẩn ở mức 24 - 25 điểm. Một số ngành có điểm chuẩn khá cao, từ 25 - 26 điểm.

Trường dự kiến công bố điểm chuẩn chính thức vào ngày 16/9.

ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội dự kiến tăng 2 điểm tổ hợp C00

GS Nguyễn Đình Đức, Trưởng Ban Đào tạo ĐH Quốc gia Hà Nội, cho biết sau các lần lọc ảo, cơ bản điểm chuẩn các trường thành viên trực thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội đã được định hình, không có nhiều đột biến so với năm 2021. Đối với trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, mặt bằng chung các ngành có xét tuyển bằng tổ hợp C00 thì điểm chuẩn cao, dự kiến tăng khoảng 2 điểm.

Trong đó, có 3 ngành Đông phương học, Hàn Quốc học và Quan hệ công chúng dự kiến có thể điểm chuẩn tới 30 điểm. “Nguyên nhân do điểm thi tốt nghiệp THPT 2022 các môn Ngữ văn và Lịch sử năm 2022 cao hơn vì đề thi dễ so với năm 2021”, ông Đức nói.

Đại diện trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn cũng xác nhận 3 ngành Đông phương học, Hàn Quốc học và Quan hệ công chúng sẽ có điểm chuẩn 29,95 hoặc 30.

Điểm chuẩn Đại học Ngoại thương dự kiến cao nhất 28,9 điểm

Ngày 14/9, Hội đồng tuyển sinh của trường ĐH Ngoại thương đã thông qua phương án trúng tuyển đối với 2 phương thức tuyển sinh gồm: Phương thức sử dụng kết quả thi THPT và phương thức kết hợp giữa kết quả thi THPT và chứng chỉ quốc tế.

- Với phương thức xét tuyển sử dụng kết quả thi THPT, điểm trúng tuyển của nhóm ngành cao nhất dự kiến là 28,4 và theo đó điểm trúng tuyển của ngành cao nhất dự kiến là 28,9 và đây cũng là ngành có số lượng chỉ tiêu lớn nhất của trường (720 chỉ tiêu).

- Với phương thức xét tuyển kết hợp sử dụng kết quả thi THPT và chứng chỉ quốc tế, điểm trúng tuyển của chương trình cao nhất dự kiến là 28,1 (quy đổi điểm chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế về thang điểm 10 của trường ĐH Ngoại thương, là ở mức thấp so với nhiều trường đại học khác).

Theo dự kiến, khoảng cách chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm ngành/ngành của Trường ĐH Ngoại thương năm 2022 về cơ bản là không nhiều.

Theo thông tin từ phía nhà trường, điểm xét tuyển cao nhất của thí sinh tham gia xét tuyển bao gồm cả điểm cộng ưu tiên khu vực và đối tượng là 30,85 và điểm xét tuyển cao nhất của thí sinh tham gia xét tuyển không bao gồm điểm ưu tiên là 29,8 (theo thang điểm 30).

Về cơ bản, điểm trúng tuyển của năm 2022 tại tất cả các phương thức xét tuyển của nhà trường là ổn định và chênh lệch không nhiều so với năm 2021.

Điểm chuẩn Đại học Y Hà Nội có thể giảm nhẹ 0,5 - 1 điểm

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng trường Đại học Y Hà Nội cho biết, dự kiến chiều nay 15/9 trường sẽ công bố điểm trúng tuyển theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022.

Ông Nguyễn Hữu Tú cho biết, năm nay, tỷ lệ thí sinh đạt điểm từ 27 trở lên và số thí sinh đạt điểm 10 các bài thi cũng giảm. Bên cạnh đó, phổ điểm thi tốt nghiệp THPT ở khối B00 (Toán, Hóa, Sinh) thấp hơn năm 2021, do đó, điểm trúng tuyển vào trường năm nay sẽ giảm so với năm trước. Qua 4 lần lọc ảo, dự kiến điểm chuẩn các ngành có thể giảm nhẹ từ 0,5 - 1 điểm, trong đó ngành Y khoa sẽ có điểm trúng tuyển cao nhất, không có ngành nào điểm chuẩn tăng so với năm trước.