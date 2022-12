Điểm danh các dự án sắp tới của "cô Tư" Jenna Ortega: Dậm chân ở thể loại phim kinh dị?

HHT - Sau tất cả, Giai đoạn 4 của Vũ trụ Điện ảnh Marvel sẽ chính thức kết thúc vào dịp Giáng sinh 2022 với tập phim ngắn riêng về đội Vệ Binh Dải Ngân Hà mang tên “The Guardians of the Galaxy Holiday Special”.

HHT - Netflix vừa phát hành đoạn giới thiệu mới cho “Blood Origin” - tiền truyện của "The Witcher". Khán giả có thể dễ dàng nhận ra không hề có sự xuất hiện của Henry Cavill trong trailer. Thay vào đó, nữ diễn viên Dương Tử Quỳnh sẽ là nhân vật chính dẫn dắt mạch truyện.

HHT - Không chỉ mang lại cho khán giả những trải nghiệm thị giác tuyệt vời bên dưới làn nước trong xanh, một cuộc chiến tàn khốc mới giữa người Na’vi và những kẻ xâm lăng cũng được hé lộ qua trailer mới của “Avatar: The Way of Water”.