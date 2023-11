Điểm danh những xu hướng thời trang cực dễ mix match, được yêu thích mùa Thu Đông 2023

HHT - Không khí lạnh tràn về miền Bắc, cùng điểm danh loạt xu hướng thời trang thịnh hành nhất mùa Thu Đông 2023.

Quite luxury

Một trong những xu hướng thịnh hành nhất mùa Thu Đông 2023 gọi tên Quite Luxury. Phong cách "sang trọng thầm lặng" xuất hiện ồ ạt tại các show diễn thời trang của các nhà mốt lớn như Bottega Veneta, Ferragamo, Miu Miu...

Xu hướng này hướng đến việc tạo nên cái nhìn sang trọng theo cách thức tinh tế thông qua các thiết kế mang hơi hướng cổ điển, may đo cao cấp. Các tông màu cơ bản như trắng, đen, xám, be được dân “giàu ngầm” ưa chuộng.

Nhiều ngôi sao Á - Âu thử sức nâng cấp bản thân với xu hướng thời trang sang trọng thầm lặng và nhận về nhiều phản hồi tích cực từ công chúng.

Vanilla girl

Mùa lạnh thường gắn liền với các tông màu nâu be trung tính. Đó là một phần lý do cho sự lên ngôi của quite luxury vào thời điểm hiện tại.

Tông màu nâu be năm nay thịnh hành cùng trào lưu latte makeup, vanilla girl. Điểm chung của các xu hướng TikTok này là việc kết hợp khéo léo các sắc độ của tông màu nâu be nhằm tạo ra diện mạo ngọt ngào như que kem vani.

Cherry/Tomato girl

Mùa Thu Đông năm nay còn ghi nhận sự lên ngôi của sắc đỏ. Màu sắc có độ tương phản cao bất ngờ trở thành điểm nhấn ấn tượng trên các sàn diễn thời trang.

Sắc đỏ cũng chiếm sóng các nền tảng MXH với tên gọi tomato girl, cherry girl, các từ khoá này ghi nhận hơn 70 triệu lượt tương tác.

Màu đỏ khi kết hợp cùng với tông màu trung tính tạo ra sự tương phản thú vị trong những ngày lạnh. Nhiều cô nàng cà chua, cherry sử dụng sắc đỏ trong các món phụ kiện, giày dép để “chấm phá” trong các bản phối thường ngày.