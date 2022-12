Điểm mặt 3 ngôi sao mới gia nhập Vũ trụ Điện ảnh Marvel, đều liên quan tới Scarlet Witch!

HHT - Yahya Abdul-Manteen II, Aubrey Plaza và Joe Locke của “Heartstopper” đã chính thức ghi tên mình vào thương hiệu MCU. Vậy họ sẽ đóng vai gì?

Yahya Abdul-Manteen II đã chính thức được xác nhận sẽ trở thành siêu anh hùng Wonder Man của Vũ trụ Điện ảnh Marvel trong loạt phim Disney+ riêng. Nam diễn viên Mỹ 36 tuổi từng góp mặt trong không ít tác phẩm điện ảnh và truyền hình nổi tiếng như The Greatest Showman (2017), Us (2019), Black Mirror (2019)... Đặc biệt, anh từng thắng giải Emmy cho vai diễn Dr. Manhattan trong loạt phim siêu anh hùng Watchmen (2019) của HBO và còn là phản diện Black Manta của thương hiệu Vũ trụ Mở rộng DC trong bộ phim Aquaman (2018).

Theo nguyên tác Marvel, Simon Williams là một doanh nhân thiếu tài năng đã khiến doanh nghiệp đạn dược của gia đình tán gia bại sản và phải đi tù vì tội biển thủ, sau đó được phản diện Baron Zemo đưa ra khỏi tù nhằm mục đích trở thành thí nghiệm siêu năng lực nguy hiểm chống lại đội Avengers. Sau thí nghiệm, Simon mang siêu sức mạnh, khả năng bay lượn, sự bất tử cùng khả năng thao túng năng lượng ion và được gọi là Wonder Man. Về sau, anh lại trở thành một Avenger và đồng thời là một diễn viên Hollywood nổi tiếng.

Wonder Man cũng từng nảy sinh tình cảm với Scarlet Witch khi cả hai là đồng đội. Nhưng nữ phù thủy áo đỏ và chàng người máy Vision vốn đã có một tình yêu sâu đậm, vì vậy chuyện tình tay ba giữa họ trên màn ảnh MCU (nếu có) sẽ cực kỳ “drama”.

Wonder Man sẽ có sự tham gia sản xuất của Destin Daniel Cretton - đạo diễn của Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.

Aubrey Plaza sẽ tham gia loạt phim truyền hình Agatha: Coven of Chaos dự kiến ra mắt trên Disney+ vào cuối năm 2023. Cô nổi danh qua các loạt phim truyền hình Parks and Recreation và Legion. Đặc biệt, Aubrey là một người bạn cực kỳ thân thiết với “Scarlet Witch” Elizabeth Olsen ngoài đời và từng cùng nhau tham gia bộ phim Ingrid Goes West (2017).

Vai diễn MCU của nữ diễn viên sinh năm 1984 vẫn chưa được tiết lộ cụ thể. Nhưng là một tựa phim đậm màu sắc phép thuật huyền bí, khả năng cao Aubrey Plaza sẽ vào vai một phù thủy đồng minh hoặc đối đầu mụ phù thủy hắc ám Agatha Harkness (Kathryn Hahn đóng). Trong số đó, hai khả năng cao nhất chính là Jennifer Kale hoặc Morgan le Fay.

Morgan le Fay từng được thủ vai bởi nữ diễn viên Elizabeth Hurley trong loạt phim truyền hình Runaways mùa 3 do Marvel TV sản xuất, là một phù thủy hắc ám sở hữu cuốn sách tà thuật Darkhold đã bị nhóm siêu anh hùng tuổi teen đánh bại. Thế nhưng, vũ trụ do Marvel TV dựng nên chưa bao giờ được Marvel Studios công nhận, vì vậy nếu Morgan le Fay xuất hiện trong Agatha: Coven of Chaos, khả năng cao nhân vật này sẽ được viết lại một câu chuyện hoàn toàn mới.

Và cuối cùng, ngôi sao Heartstopper Joe Locke cũng chính thức gia nhập MCU trong cùng loạt phim riêng của Agatha Harkness. Đã có rất nhiều giả thuyết về các nhân vật mà ngôi sao sinh năm 2003 sẽ thủ vai, nhưng khả năng cao nhất chính là phiên bản trưởng thành của Billy Maximoff - siêu anh hùng Wiccan và là con trai của Scarlet Witch.

Không chỉ mang ngoại hình tương đồng với siêu anh hùng trẻ tuổi, Joe Locke cũng là một cá nhân thuộc cộng đồng LGBTQ+ ngoài đời giống với nhân vật Wiccan trong nguyên tác truyện tranh của Marvel. Vì vậy, đây sẽ là một lựa chọn hoàn hảo để Marvel Studios thể hiện triệt để sự đa dạng của mình trong thế giới MCU.

Billy Maximoff xuất hiện lần đầu tiên trong loạt phim WandaVision (2021) do diễn viên nhí Julian Hilliard thủ vai, là đứa con ảo mộng do Scarlet Witch tạo thành từ phép thuật của mình, vì vậy cậu bé không thực sự tồn tại trong vũ trụ 616. Tuy nhiên, nếu nhân vật này chính thức hiện diện trong Agatha: Coven of Chaos, chắc chắn rằng cậu sẽ là một thành viên của đội Young Avengers.

Ngoài ra, khi hay tin Joe Locke tham gia MCU, cộng đồng mạng cũng vỡ òa khi nhận ra bạn diễn Kit Connor trong Heartstopper cũng có ngoại hình rất tương đồng với Hulkling - người yêu của Wiccan trong nguyên tác. Liệu có khi nào Kit Connor cũng sẽ tham gia MCU trong thời gian tới?