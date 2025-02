Điểm tin manga anime: Attack On Titan càn quét phòng vé Việt, nhiều tác phẩm lớn "dính chưởng" kiểm duyệt

HHT - Bất chấp giới hạn độ tuổi và những hạn chế về suất chiếu, movie "Attack On Titan: The Last Attack" vẫn lập kỷ lục doanh thu, chính thức cán mốc 10 tỷ đồng trong vòng 4 ngày công chiếu đầu tiên.

"Attack On Titan: The Last Attack" càn quét phòng vé Việt

Theo thống kê của Box Office Vietnam sáng ngày 10/2, doanh thu Attack On Titan: The Last Attack chính thức vượt mốc 10 tỷ đồng tại phòng vé Việt. Đây là một trong những dự án anime đạt mốc 10 tỷ nhanh nhất khi khởi chiếu tại thị trường Việt Nam.

Trước đó, The Last Attack đã chạm mốc một tỷ chỉ bằng vé đặt trước qua các nền tảng trực tuyến mà không cần đợi đến ngày công chiếu chính thức.

The Last Attack có giới hạn về độ tuổi (chỉ chiếu cho khán giả trên 16), nội dung movie vốn là bản chiếu lại của hai tập cuối bản truyền hình. Phim cũng chiếu ngay sát sau Tết Nguyên Đán, một lịch phát sóng không mấy lý tưởng cho bất kỳ tác phẩm quốc tế nào muốn cạnh tranh tại thị trường Việt Nam. Thế nhưng Attack On Titan: The Last Attack vẫn có mở đầu thuận lợi và vẻ vang, chứng minh được sức hút của thương hiệu kinh điển.

Hoa Kỳ tăng cường kiểm duyệt manga liên quan đến LGBTQ+

Khi thị trường Việt đang trong niềm vui đón nhận những tác phẩm xịn xò mới thì cộng động yêu mến văn hóa Nhật tại xứ sở "cờ hoa" lại đang loay hoay với các trở ngại kiểm duyệt.

Cụ thể, theo báo cáo từ Comic Book Journal, Hoa Kỳ đang đẩy mạnh các biện pháp kiểm duyệt đối với các tác phẩm manga và tiểu thuyết Nhật Bản có nội dung liên quan đến LGBTQ+ và người lớn. Trong ba năm qua, số lượng trường hợp kiểm duyệt đã tăng đáng kể, với số liệu năm 2023 cao gấp 20 lần so với năm 2020.

Các chuyên gia nhận định rằng động thái này xuất phát từ lo ngại về ảnh hưởng của một số tư tưởng, tập quán và niềm tin có thể "xói mòn" nền văn hóa. Xu hướng kiểm duyệt không chỉ giới hạn ở nội dung LGBTQ+ mà còn mở rộng sang nhiều thể loại khác.

Danh sách các manga bị cấm toàn phần hoặc một phần tại Hoa Kỳ bao gồm Assassination Classroom, Jujutsu Kaisen, JoJo's Bizarre Adventure, Boku no Hero Academia: Vigilantes, Attack on Titan và Akira. Ngoài ra, Inuyasha cũng bị cấm tại một số bang do nội dung bị cho là không phù hợp.

"My Happy Marriage" trở lại với phần hai

My Happy Marriage (Cuộc Hôn Nhân Hạnh Phúc Của Tôi) xoay quanh câu chuyện về Miyo Saimori, một cô nàng lớn lên trong gia đình quý tộc nhưng bị đối xử tệ bạc và bị ép gả cho Kiyoka Kudou, một chỉ huy quân đội nổi tiếng tàn nhẫn. Tuy nhiên, khi Miyo đến sống cùng Kiyoka, cô dần nhận ra anh không như lời đồn và bắt đầu nảy sinh tình cảm với anh.

Trên MyAnimeList (trang web đánh giá anime phổ biến), mùa một anime My Happy Marriage đạt điểm trung bình là 7.73/10 dựa trên hơn 300.000 lượt đánh giá, cho thấy sự quan tâm và yêu thích của đông đảo khán giả với bộ phim.

Tiếp nối câu chuyện ở phần một, mùa hai My Happy Marriage dõi theo cuộc hành trình của Miyo và Kiyoka khi cả hai phải đối mặt với những thử thách mới trong cuộc sống hôn nhân và những bí mật về quá khứ của họ. My Happy Marriage mùa hai gồm 13 tập, hiện đã phát sóng được 6 tập trên nền tảngNetflix.

Chuyên mục "Điểm tin 2D" cập nhật bài viết tại mục Đừng bỏ lỡ vào thứ 2, 4, 6 hàng tuần. Mỗi bài viết giới thiệu những tác phẩm mới hoặc cập tin tức nổi bật về anime, manga, light novel, visual novel, game và các dự án khác liên quan đến văn hóa 2D. Trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc!