Điểm trùng hợp bất ngờ của Jack và Sơn Tùng M-TP: Đều sử dụng một "công thức chung"

HHT - Cùng trở lại đường đua âm nhạc vào dịp đầu năm 2024, Jack và Sơn Tùng M-TP gây bất ngờ khi cùng sử dụng một "công thức chung" để quảng bá sản phẩm mới.

Trong poster của sản phẩm âm nhạc mới Thiên Lý Ơi, Jack xuất hiện cùng một cô gái có góc nghiêng y hệt "tình cũ" Thiên An. Cả hai mặc đồ học sinh, đứng xoay mặt vào đối phương và trao nhau ánh mắt "tình rất tình". Tuy nhiên ngay sau đó, netizen nhanh chóng tìm ra danh tính thật của "bản sao" Thiên An: Hotgirl 26 tuổi Minah Phạm (Phạm Thư).

Vào thời điểm 4 năm trước, Thiên An từng là "nàng thơ" góp mặt trong nhiều hit trăm triệu view của Jack như Bạc Phận, Sóng Gió, Sao Em Vô Tình. Tuy nhiên, vào năm 2022, ồn ào tình cảm giữa cả hai nổ ra khiến khán giả không khỏi bất ngờ. Thiên An cho biết cả hai đã có con chung nhưng hiện không còn bên nhau do Jack lăng nhăng với nhiều cô gái. Sau nhiều lần "đấu tố" người cũ vô trách nhiệm, Thiên An chính thức "cắt đôi" mối quan hệ và trở thành mẹ đơn thân.

Không chỉ có Jack, Sơn Tùng M-TP cũng khiến dân tình được phen "ú òa" khi sử dụng "quân bài nữ chủ" để quảng bá sản phẩm mới. Đêm 15/2, Hải Tú bất ngờ hủy theo dõi Sơn Tùng trên mọi nền tảng mạng xã hội và đăng tải dòng trạng thái: "No one can change the past" (tạm dịch: Không ai có thể thay đổi được quá khứ). Sau đó, fanpage của Sơn Tùng cũng cập nhật một caption: "But someone gotta try..." (tạm dịch: Nhưng có người sẽ thử).

Loạt động thái trên dấy lên nghi vấn "cơm không lành, canh không ngọt" của cả hai. Thế nhưng, sau đó, Sơn Tùng M-TP lại đăng tải poster Chúng Ta Của Tương Lai. Người hâm mộ cặp đôi Sơn Tùng - Hải Tú được phen "thở phào" vì đây chỉ là cách nam ca sĩ và "nàng thơ" dùng để PR sản phẩm mới.

Hải Tú là nữ chính trong MV Chúng Ta Của Hiện Tại, hiện trực thuộc M-TP Entertainment. Hải Tú - Sơn Tùng vướng tin đồn hẹn hò từ năm 2021 và bị soi ra sử dụng đồ đôi, ở chung nhà... Tuy nhiên, cả hai chưa từng lên tiếng xác nhận về đồn đoán tình cảm này.