Diện mạo táo bạo khác lạ của Amee khiến tlinh, Quỳnh Anh Shyn quá đỗi bất ngờ

HHT - Amee khoe sắc vóc săn chắc trong trang phục nội y, trang điểm mắt khói đậm. Diện mạo mới đầy táo bạo của giọng ca sinh năm 2000 khiến tlinh, Quỳnh Anh Shyn trầm trồ.

Amee có thời gian hoạt động khoảng hơn 5 năm trong làng giải trí Việt. Cô nàng được định hướng hình tượng "công chúa" điệu đà, nữ tính thống nhất trong phong cách âm nhạc, thời trang.

Thời gian gần đây, người hâm mộ nhận thấy sự chuyển biến trong cách định hướng hình ảnh của Amee trước công chúng. Vẫn là những thiết kế thịnh hành, giọng ca Trời Giấu Trời Mang Đi toát ra vẻ trưởng thành hơn khi lựa chọn các bộ trang phục phom dáng cứng cáp, bảng màu trung tính.

Sự thay đổi nhận về phản hồi tích cực từ người hâm mộ. Ở tuổi 24, Amee được nhận xét có nhan sắc thăng hạng, khí chất cuốn hút phù hợp với các thương hiệu xa xỉ như Tiffany & Co., Louis Vuitton, Maison Kitsuné.

Amee thử sức ở nhiều phong cách trang phục hơn, phù hợp với tính chất của các sự kiện khác nhau. Trên tạp chí, các thiết kế đầm thanh lịch, tiết chế phụ kiện tôn lên sắc vóc mặn mà của nữ ca sĩ. Tại các sân khấu ca nhạc, dáng vẻ cá tính, năng động của Amee tạo ra cảm giác mới mẻ với người hâm mộ.

Phong cách huyền ảo trong mini album MỘNGMEE của Amee ra mắt 2 tháng trước cũng cho thấy bước trưởng thành đáng chú ý của cô. Âm nhạc, thời trang trong sản phẩm âm nhạc này của nữ ca sĩ có chiều sâu hơn, phản ánh nhiều sắc thái, tâm tư của người phụ nữ trong tình yêu.

Mới đây nhất, Amee có loạt hình Halloween gây sốt. Giọng ca sinh năm 2000 diện trang phục nội y phối cùng corset chất liệu vải bóng màu be. Cô hoàn thiện tạo hình với layout makeup nhấn vào đôi mắt khói đậm, tóc xoăn sóng lơi. "Being my adult self" (tạm dịch: Phiên bản trưởng thành của tôi) - Amee viết trên trang cá nhân.

Dù đã có những bước chuyển trước đó về một hình tượng trưởng thành hơn, tạo hình lần này của Amee vẫn gây bất ngờ với không chỉ người hâm mộ mà còn với cả đồng nghiệp.

Loạt hình mới của Amee hút hơn 42 nghìn lượt "thả tim" sau 17 giờ đăng tải. Con số ấn tượng, lớn gấp nhiều lần so với các bài đăng khác trên trang cá nhân của nữ ca sĩ. Bên dưới bài đăng, tlinh, Thảo Nhi Lê, Quỳnh Anh Shyn, hotgirl Salim để lại bình luận thể hiện sự bất ngờ trước màn "lột xác" của "em bé V-Biz" một thời.