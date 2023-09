Diễn viên Thái từng có phát ngôn gây tranh cãi về đồ ăn Việt Nam tổ chức fan meeting tại TP.HCM?

HHT - Thông tin nam diễn viên tai tiếng của Thái Lan - Build Jakapan, người từng dính nhiều scandal sẽ tổ chức fan meeting ở một trường Đại học tại TP.HCM khiến fan Việt dậy sóng.

Mới đây, một trang fanpage của Build Jakapan bất ngờ đăng tin nam diễn viên này sẽ tổ chức fan meeting tại Việt Nam vào ngày 14/10 tới đây. Địa điểm được chọn diễn ra sự kiện là hội trường của một trường Đại học tại TP.HCM.

Ngay lập tức, thông tin này đã khiến cộng đồng fan Việt dậy "sóng" vì trong quá khứ, Build Jakapan đã từng có phát ngôn so sánh tiêu cực về món ăn Việt Nam, cụ thể là nem nướng. Đây là một điều mà các fan Việt cho rằng khó thể chấp nhận được.

Bên cạnh đó, Build Jakapan còn dính nhiều scandal nghiêm trọng liên quan đến quấy rối tình dục, nổi lên nhờ phim BL (boy love) nhưng lại kỳ thị cộng đồng LGBT, bạo hành bạn gái cũ, khiếm nhã với nữ giới, phát ngôn chê bai nhiều idol K-Pop như Kai, Baekhyun,…

Chính vì thế, việc một nam diễn viên tai tiếng như Build Jakapan tổ chức fan meeting ở Việt Nam, còn là tại một trường Đại học đã khiến các fan Việt không hài lòng. Rất nhiều fan đã vào trang mạng xã hội của trường Đại học xuất hiện trong thông báo của Build Jakapan để hỏi rõ thực hư. Và rất nhanh chóng, trường đã lên tiếng phủ nhận.

Build Jakapan Puttha sinh năm 1994, nổi lên nhờ vai Pete trong bom tấn boylove đình đám năm KinnPorsche The Series vào năm 2022. Sau thành công của bộ phim, với sức hút của cặp đôi BibleBuild, Build có lượng fan lớn khắp châu Á. Tuy nhiên, ngay khi ở đỉnh cao sự nghiệp, Build bị dính một loạt scandal nghiêm trọng liên quan đến đạo đức, đến mức Build phải rời công ty chủ quản Be On Cloud. Build cũng bị loại bỏ khỏi tour diễn thế giới của dàn cast KinnPorsche và các dự án phim ảnh mới.

Tưởng mọi chuyện đã xong nhưng sau đó, Build bị lộ những tin nhắn nói xấu bạn diễn, đồng nghiệp trong công ty Be On Cloud. Đặc biệt, Build dành những lời lẽ thậm tệ cho Bible khiến các fan couple của cặp đôi chính thức quay lưng. Các đồng nghiệp cùng công ty cũ cũng đã unfollow Build.

Thế nhưng sau mọi chuyện, Build vẫn còn khá nhiều fan. Chính vì thế, tuy hiện tại vụ fan meeting ở VIệt Nam đã rõ thực hư nhưng các fan Việt vẫn tiếp tục trend hashtag #BoycottBuildJakapaninVietnam trên app X (Twitter) để thể hiện quan điểm phản đối của cộng đồng fan Việt đối với nam diễn viên này.