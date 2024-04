Điều khiến "Parasyte: The Grey" không hay bằng bản gốc: Phim về quái vật, không phải ký sinh thú

HHT - Được coi là thuộc “vũ trụ mở rộng” phát triển từ “Ký Sinh Thú” của Nhật Bản, nhưng “Parasyte: The Grey” của Hàn không tạo được dấu ấn riêng sánh bằng bản gốc.

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Parasyte: The Grey (Ký Sinh Thú: Vùng Xám) của Hàn Quốc không phải là phiên bản remake từ bản gốc của Nhật Bản mà là phiên bản lấy cảm hứng. Câu chuyện trong Parasyte: The Grey xảy ra sau thời điểm Nhật Bản bị ký sinh thú xâm nhập. Có thể nói Parasyte: The Grey là “vũ trụ mở rộng” từ Parasyte của Nhật Bản, khi sau Nhật, đến lượt Hàn Quốc bị ký sinh thú xâm nhập vào xã hội loài người.

Theo cốt truyện, ký sinh thú đột ngột xuất hiện từ trên trời rơi xuống, xâm nhập qua đường tai hoặc mũi của con người, chiếm não, từ đó chiếm lấy cơ thể vật chủ. Nhân vật chính trong bản Nhật là Shinichi bị ký sinh thú tấn công, nhưng nó không chiếm được não cậu kịp lúc nên chỉ có thể chiếm lấy bàn tay phải. Vì thế, ký sinh thú này được gọi là Migi (nghĩa là “bên phải”). Migi là ký sinh thú “biến chủng”, vì cậu tồn tại cùng với vật chủ thay vì chiếm đoạt.

Ký sinh thú nhân vật chính trong Parasyte: The Grey cũng là một ký sinh thú biến chủng. Khi nữ chính Jeong Su In bị kẻ xấu tấn công, cô đã mất quá nhiều máu. Ký sinh trùng này - về sau được gọi là Heidi - khi xâm nhập vào cơ thể Jeong Su In đã phải chữa thương cho cô trước, do đó không kịp xâm chiếm hết não. Khác với Shinichi - Migi, Jeong Su In - Heidi không thể xuất hiện cùng một lúc. Khi người này ngủ thì người kia thức và ngược lại. Họ phải giao tiếp thông qua viết thư hay nhờ người khác nhắn lại.

Sự kết nối giữa vật chủ - ký sinh thú là một yếu tố quan trọng trong cốt truyện, bởi “biến chủng” là một sự tồn tại đặc biệt. Điều này ở bản Nhật đã làm rất tốt, khi câu chuyện càng phát triển, Migi và Shinichi cũng có những thay đổi theo các sự kiện xảy ra đối với họ. Dưới tác động của đối phương, Migi dần có những suy nghĩ vượt ra khỏi bản năng ký sinh thú của mình, Shinichi cũng trở nên mạnh mẽ hơn - không chỉ về sức mạnh thể chất mà còn ở tinh thần. Thậm chí, có lúc Shinichi đã phải băn khoăn về phần “người” của mình khi cậu dường như không còn cảm xúc.

Đáng tiếc, Parasyte: The Grey đã không làm tốt điều này cho Jeong Su In và Heidi. Dĩ nhiên, không bắt buộc mối quan hệ giữa Jeong Su In - Heidi phải giống với Shinichi - Migi nhưng sự kết nối đặc biệt giữa họ cần phải có. Không thể xuất hiện đồng thời cùng nhau nhưng đó không phải là yếu tố gây khó khăn để xây đắp cho mối liên kết giữa Jeong Su In và Heidi.

Sự tồn tại của Jeong Su In và Heidi giống như một người đa nhân cách, khi các nhân cách khác nhau lần lượt thức giấc với mục đích riêng. Nếu làm khéo léo, chắc tay, sự biến hoá khi Jeong Su In - Heidi ngủ và thức với những tình huống bất ngờ sẽ là một yếu tố giúp bản Hàn trở nên hấp dẫn, khó đoán.

Ngoài Heidi, dàn ký sinh thú còn lại của Parasyte: The Grey cũng thiếu cá tính, kể cả trùm cuối lẫn ký sinh thú đã cướp thân xác chị gái của gã giang hồ. Đa số các ký sinh thú trong bản Hàn chỉ tách đầu ra, đưa ra các xúc tu, và đánh nhau. Điều này khiến Parasyte: The Grey sớm trở nên đơn điệu.

Ngược lại, Parasyte của Nhật Bản đã giới thiệu những ký sinh thú ấn tượng. Ngoài “biến chủng” Migi độc lạ cả về ngoại hình lẫn trí tuệ, các ký sinh thú khác cũng có bản sắc riêng. Có ký sinh thú mang thai con người, và nó đã học cách để trở thành một người mẹ. Ngay cả với những ký sinh thú thuần bản năng - là ăn thịt con người, thì sự hung ác của mỗi ký sinh thú cũng khác nhau. Có ký sinh thú hung ác một cách lạnh lùng, có ký sinh thú lại đầy vẻ đe doạ, có ký sinh thú lại có vẻ nham hiểm…

Các kỹ năng chiến đấu của ký sinh thú cũng được Parasyte: The Grey cũng cố gắng làm cho phong phú, ví dụ có con biết bay. Tuy nhiên, khi khai thác sâu hơn, sử dụng đặc trưng đó để làm thành yếu tố bước ngoặt trong các phân cảnh chiến đấu thì Parasyte: The Grey đã bỏ qua, như con biết bay sớm “bay màu” một cách rất dễ dàng.

Kỹ năng chiến đấu của các ký sinh thú trong bản Nhật đa dạng hơn hẳn. Ví dụ, cùng là chém nhưng tốc độ chém của mỗi ký sinh thú cũng khác nhau, có kẻ chém chậm, cũng có kẻ chém nhanh như chớp. Có ký sinh thú là tập hợp của nhiều ký sinh thú khác nhau trong cùng một cơ thể, từ đó tạo nên một “vật chủ” mạnh mẽ đáng gờm. Vì thế, mỗi trận chiến đều khác nhau. Chính điều này cũng giúp làm nổi bật sự thông minh và ăn ý của Shinichi - Migi, bởi đôi lúc cả hai không thể dùng sức mạnh để chiến thắng mà phải dùng chiến lược và mưu kế để áp đảo kẻ thù.

Điều khiến nhiều người đã xem qua phiên bản gốc của Nhật thất vọng về Parasyte: The Grey là phim giống với khá nhiều bộ phim thể loại quái vật đã không còn xa lạ ở Hàn Quốc. Một số đặc điểm riêng về ký sinh thú lại được khai thác khá sơ sài và kém sáng tạo. Có thể Parasyte: The Grey là một phim hay về chủ đề quái vật, nhưng cuối cùng không phải là một phim hay về ký sinh thú.