Điều kỳ lạ từ bộ ảnh quảng cáo duy nhất của cặp đôi Phùng Thiệu Phong - Triệu Lệ Dĩnh

HHT - Bên cạnh vô số lời khen dành cho teaser trailer của “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”, vẫn có không ít ý kiến cho rằng bộ phim siêu anh hùng này vẫn chưa thể thoát ra những khuôn mẫu được đóng khung cho nền văn hóa châu Á.