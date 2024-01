Diệu Nhi, Wren Evans, Cầm tạo dáng lầy lội trong bộ ảnh "Mùi Vị Những Chuyến Đi"

HHT - Mới đây, "gia đình Cá heo" của "Mùi Vị Những Chuyến Đi" gồm: Tiến Luật, Diệu Nhi, Bùi Công Nam, Wren Evans, Cầm vừa xuất hiện cùng nhau trong bộ ảnh hết sức lầy lội do nhiếp ảnh gia Trí Nghĩa Nemotion thực hiện.

Lấy cảm hứng từ bộ phim truyền hình nổi tiếng của Mỹ, bộ ảnh của nhóm bạn với concept F.R.I.E.N.D.S On The Go được thực hiện vừa tinh tế, vừa thời thượng, mang đậm tính thời trang.

Cá tính của từng thành viên trong Mùi Vị Những Chuyến Đi cũng được thể hiện rõ nét trong bộ ảnh. Diệu Nhi yêu tiền, Bùi Công nam khờ khạo vô tri, Tiến Luật lầy lội, Cầm dịu dàng và Wren Evans ngầu đét.

Những biểu cảm tự nhiên và đáng yêu của các nghệ sĩ cũng được ghi lại chân thực. Đặc biệt, dù là bộ hình thời trang nhưng không khí thân mật, vui vẻ, ăn ý của "gia đình Cá heo" cũng được người xem cảm nhận rõ.

Bộ hình đánh dấu lần hiếm hoi Diệu Nhi, Tiến Luật, Wren, Bùi Công Nam, Cầm chụp ảnh cùng nhau. Mùi Vị Những Chuyến Đi là chương trình thực tế đã gắn kết họ. Từ những nghệ sĩ nhiều thế hệ, nhiều lĩnh vực, chưa từng đi du lịch chung… nhóm bạn đã trở thành một gia đình gắn kết keo sơn, mang lại những khoảnh khắc giải trí đầy tiếng cười cho khán giả.