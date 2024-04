Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?

Hiện nay, theo thông tin dự báo từ ứng dụng điện thoại, cụ thể là iPhone, thời tiết trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 tới đây, thủ đô Hà Nội nhiệt độ có thể lên đến 41 độ C, chưa kể cộng với yếu tố bê tông, đô thị hoá khiến nhiệt độ thực tế có thể chênh lên 3-4 độ C.

Tuy nhiên thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo. Theo dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 25/4 tới đây nắng nóng có thể gia tăng do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây, miền Bắc sẽ xảy ra nắng nóng với mức nhiệt khoảng 35-38 độ C. Riêng phía Tây Bắc Bộ có thể lên trên 39 độ C.

Thời tiết tại thủ đô Hà Nội dự báo mức nhiệt cao nhất vào ngày 30/4 và 1/5 là khoảng 37 độ C.

Không riêng Hà Nội, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, miền Trung cũng xảy ra nắng nóng diện rộng. Mức độ nóng ở đây gay gắt hơn do ảnh hưởng hiệu ứng phơn. Dự báo nhiệt độ ở miền Trung có thể lên 36-39 độ C. Vùng núi Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế có thể vượt 40 độ C, nóng như đổ lửa. Tây Nguyên và Nam Bộ trong dịp nghỉ lễ cũng xảy ra nắng nóng kéo dài. Nhiệt độ phổ biến 35-37 độ C. Riêng miền Đông có nơi trên 37 độ C.

Nắng nóng và nắng nóng gay gắt kéo dài sẽ gây ra nguy cơ cháy nổ rất cao, nhất là ở khu vực dân cư và rừng, cũng như gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân (như gây mất nước, sốc nhiệt, say nắng, đột quỵ).

Vì vậy người dân cần lưu ý trong những ngày nghỉ lễ sắp tới, khi tham gia các hoạt động ngoài trời cần chú ý tới điều kiện sức khỏe, mang theo nước uống, ô dù để che chắn nắng, kem chống nắng và mặc quần áo sáng màu.

Khi ra đường, người dân cần mặc kín, không nên mặc quần áo quá dày và tối màu vì dễ hấp thụ nhiệt; giảm tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời. Đặc biệt người dân cần đến trung tâm y tế gần nhất nếu cảm thấy các dấu hiệu ảnh hưởng tới sức khỏe như sốc nhiệt.