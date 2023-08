Disney nhắm Ariana Grande và “Black Widow” cho phiên bản live-action của “Hercules” và “Tangled”

HHT - Quyết tâm đưa hết các bộ phim hoạt hình đình đám của mình lên live-action (phim người thật đóng), Disney tiếp tục công bố các dự án “Hercules”, “The Princess and The Frog” và “Tangled”. Nhà Chuột đang nhắm đến các ngôi sao xịn xò, từ Quả Cầu Vàng đến Oscar cho các vai chính.

Hercules - Taron Egerton và Ariana Grande

Bộ phim hoạt hình Hercules (1997) của Disney kể về chàng á thần Hercules - con trai của thần Zeus và một người trần - từ khi sinh ra đã có sức mạnh vô địch. Chuyện phim là hành trình Hercules học hỏi và rèn luyện, trải qua thử thách để trở thành một anh hùng.

Có tin đồn rằng Disney đang nhắm Taron Egerton - nam diễn viên của Kingsman, Robin Hood, Testament of Youth… cho vai diễn Hercules. Xuất sắc trong các phân cảnh hành động, Taron Egerton cũng có thể đảm đương các mảng tâm lý. Và khả năng hát hò của nam diễn viên cũng đã được chứng minh qua Rocketman - bộ phim anh đóng vai ca sĩ huyền thoại Elton John, mang về cho anh giải Quả Cầu Vàng. Nhiều netizen nhận xét Taron Egerton quá hoàn hảo cho vai Hercules - đấy là nếu như anh nhận lời.

Ngoài ra, một số thông tin cũng tiết lộ, giọng ca khủng Ariana Grande cũng được Disney nhắm đến cho vai Megara - cô gái theo lệnh của thần cai quản địa ngục Hades đi theo quyến rũ và làm hại Hercules, cuối cùng đã hoàn lương.

The Princess and The Frog - Lupita Nyong’o

Dù có thành tích kém ở phòng vé, The Princess and The Frog (2009) (tựa tiếng Việt: Công Chúa Và Con Ếch) vẫn thành công về mặt phê bình. Phim nhận được nhiều lời khen về nội dung sâu sắc và đột phá, nhận được ba đề cử tại Oscar lần thứ 82, trong đó có một đề cử cho Phim hoạt hình hay nhất.

Khi The Princess and The Frog đang rục rịch kế hoạch chuyển thể sang live-action, có tin rằng Disney muốn “bạn gái Black Panther” Lupita Nyong’o vào vai Tiana. Trong câu chuyện, Tiana là một cô hầu bàn luôn chăm chỉ làm việc với mơ ước một ngày có thể sở hữu một nhà hàng của riêng mình. Sau khi hôn chàng hoàng tử bị biến thành ếch, Tiana cũng bị biến thành ếch, và cô phải tìm cách trở lại làm người trước khi quá muộn. Tiana là công chúa người Mỹ gốc Phi đầu tiên của Nhà Chuột.

Tài năng và sự biến hóa của Lupita Nyong’o đã được công nhận qua nhiều tác phẩm thành công như 12 Years A Slave, Us, Black Panther… Trong đó, 12 Years A Slave đã mang về cho cô giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Oscar lần thứ 86. Tuy nhiên, Lupita Nyong’o - năm nay 40 tuổi - có hơi “dừ” khi vào vai Tiana mới 19 tuổi. Vì thế, một số tin tức bên lề cho rằng nếu muốn “chiêu dụ” Lupita Nyong’o, Disney sẽ phải sửa đổi câu chuyện.

Tangled - Florence Pugh

Nếu nói đến nàng công chúa có mái tóc ấn tượng nhất Nhà Chuột, chắc chắn phải nói đến Rapunzel trong Tangled (2010) (tựa tiếng Việt: Người Đẹp Tóc Mây). Rapunzel là nàng công chúa có mái tóc dài óng ả và có ma thuật, do đó nàng bị mụ phù thủy bắt cóc từ khi còn nhỏ và giam cầm trong một tòa tháp cao. Một ngày, có một tên trộm tình cờ ghé vào tháp, và Rapunzel bắt anh ta phải đưa nàng ra thế giới bên ngoài.

Không phải Mandy Moore - người đã lồng tiếng và hát cho Rapunzel trong bản phim hoạt hình, có tin đồn rằng Disney muốn “chốt đơn” Florence Pugh cho vai Rapunzel trong phiên bản live-action. Florence Pugh là một trong những ngôi sao nổi bật nhất thế hệ mình, là tài năng được săn đón nhiều nhất ở Hollywood hiện nay. Diễn xuất của cô đã được chứng minh qua Midsommar, Little Women, Lady Macbeth, Black Widow… hay gần đây nhất là bom tấn tiểu sử Oppenheimer của đạo diễn Christopher Nolan.

Không chỉ có đồ họa đẹp mắt, Tangled còn ghi dấu ấn với âm nhạc cực hay, trong đó I See The Light là ca khúc đình đám nhất. Là một trong những phim hoạt hình được yêu thích nhất, Rapunzel cũng là một trong những cô công chúa được yêu mến nhất, vì thế các fan rất ngóng đợi Tangled lên live-action sẽ thế nào. Tuy nhiên, hiện kế hoạch thực hiện Tangled bản live-action vẫn chỉ mới manh nha, Disney vẫn chưa chính thức công bố thông tin cụ thể nào.