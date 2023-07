Đồ công diễn của Chi Pu do Đạp Gió 2023 chuẩn bị nhưng tại sao Hoàng Ku lại sợ hãi đến thế?

HHT - Suốt cả 5 vòng công diễn vừa qua, ban tổ chức Đạp Gió 2023 luôn chuẩn bị sẵn trang phục trình diễn cho các thí sinh. Nhưng cớ sao stylist của Chi Pu lại than thở rằng anh sợ lo đồ công diễn lắm rồi?

Đã đến vòng công diễn thứ 5 nên netizen đều biết rằng các thí sinh Đạp Gió 2023 đều tự lo liệu trang phục cho mình, trừ đồ mặc lúc biểu diễn. Trước mỗi tiết mục, ban tổ chức sẽ chuẩn bị cho mỗi đội khoảng 10 bộ đồ để mọi người chọn lựa và đây chính là lúc stylist Hoàng Ku phải trổ hết tài nghệ.

Bởi không dễ gì mà tìm được một bộ đồ hợp với Chi Pu, lại đảm bảo đẹp mắt ấn tượng giữa số lượng trang phục ít ỏi như vậy, thậm chí có lúc Chi Pu còn là người chọn đồ sau cùng nên đã ít lựa chọn thì nay càng ít hơn.

Ở tiết mục đầu tiên của vòng công diễn 5, Chi Pu múa cột nên stylist Hoàng Ku cần tìm trang phục là quần dài ôm để che các vết thâm tím trên hai chân, áo cũng phải gọn gàng dễ dễ dàng thực hiện các động tác và còn đảm bảo an toàn. Thêm vào đó, chất liệu trang phục không được trơn tuột, phải tạo được ma sát với thân cột để nghệ sĩ bám chắc vào cột.

Trong số trang phục mà Đạp Gió 2023 chuẩn bị cho màn trình diễn của Chi Pu và Tạ Hân, đẹp và phù hợp nhất chính là bộ biker liền thân màu đỏ mà Tạ Hân mặc. Từ bộ gốc này mà đội phục trang của chương trình phải may gấp một bộ tương tự cho Chi Pu để hai người diện đồ hài hòa với nhau.

Cũng vì đồ diễn của Chi Pu đặt may thêm nên stylist Hoàng Ku nhanh chóng sáng tạo ra màn xé đồ. Bởi anh nhận thấy ở nửa đầu tiết mục, Chi Pu nên mặc quần thụng để nhảy, còn khi múa cột lại cần quần ôm sát. Không thể thay đổi quần nên Hoàng Ku sử dụng chi tiết trang trí đính thêm vào quần và sau đó, các vũ công phụ họa sẽ giật mạnh để phần này rơi ra, chỉ còn lại quần bó bên trong mà thôi. Tiếc rằng khi phát sóng, nhà đài đã không chiếu đến phần biến hình này để thấy Chi Pu cùng Hoàng Ku đầu tư cho trang phục rất kỹ.

Ban đầu, Hoàng Ku muốn để Chi Pu mặc đồ đen hoặc đính đá, để tạo cảm giác bất ngờ khi xé bỏ chi tiết choàng bên ngoài quần. Nhưng rồi chương trình không đồng ý cho thí sinh mặc đồ đen, còn đính đá thì khó mà đu cột thuận tiện. Còn đội phục trang thì muốn đồ càng đơn giản càng tốt vì chỉ có 2 ngày để may mà thôi.

Chưa kể ê kíp may đồ ở thành phố khác, phải chuyển đồ tới trường quay bằng đường hàng không và Chi Pu nhận được đồ diễn chỉ 8 tiếng trước khi ra sân khấu. Do cả quần lẫn áo may bằng vải simili không co giãn nên Chi Pu mặc bị chật, và mọi người phải chữa cháy bằng cách đáp hai dải vải đen vào hai bên để vừa vặn hơn.

Chính vì lần công diễn nào, Chi Pu cũng có những sự cố thót tim, phải căng mình chạy đua với thời gian để chỉnh sửa trang phục nên stylist Hoàng Ku mới sợ hãi đồ công diễn của Chi Pu như thế.