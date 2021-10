Đọ sắc với cùng vai diễn: Mạnh Trường (Hương Vị Tình Thân) cuốn hút hơn hẳn bản gốc!

HHT - Khi làn sóng làm lại (remake) phim Hàn bùng nổ cũng là lúc khán giả có dịp đặt lên bàn cân so sánh các trai đẹp Việt Nam và Hàn Quốc trong cùng một vai diễn. Và thực tế không phải lúc nào mỹ nam xứ Việt cũng chịu lép vế, thậm chí có người còn cuốn hút hơn hẳn bản Hàn.

Bình An - Park Seo Joon

Hiện giờ, khán giả đang chú ý tới Bình An trong vai “tình địch” của Thanh Sơn ở phim 11 Tháng 5 Ngày. Nhưng trước đó, Bình An đã từng được giao vai chính trong phim tình cảm lãng mạn Mối Tình Đầu Của Tôi làm lại từ She Was Pretty.

Nam chính trong bản gốc thuộc về Park Seo Joon với thần thái kiêu ngạo rất hợp với vai một chàng giám đốc tài giỏi, thành đạt. Bình An tuy cũng rất đẹp trai, cao ráo nhưng biểu cảm lại có phần quá hiền lành so với tính cách nhân vật.

Trong nhiều phân đoạn có tâm lý phức tạp, Bình An bị cho là diễn xuất vẫn chưa tới, chưa khiến khán giả phải khóc cười theo nhân vật như Park Seo Joon đã làm được.

Song Luân - Song Joong Ki

Không phải nam diễn viên nào cũng đủ tự tin diễn lại một nhân vật quá nổi tiếng trong "bom tấn" ăn khách của Hàn Quốc, nhưng Song Luân đã gật đầu với vai nam chính trong Hậu duệ Mặt Trời bản Việt.

Xét về ngoại hình, Song Luân còn có thân hình lực lưỡng, chiều cao vượt trội và gương mặt nam tính rắn rỏi hơn cả “bản chính” Song Joong Ki. Vì thế mà anh chàng được khán giả xem là lựa chọn hoàn hảo cho vai đại úy Duy Kiên dũng cảm, mạnh mẽ.

Chỉ tiếc rằng diễn xuất của Song Luân lại là điểm trừ khi đặt cạnh ngôi sao Hàn Quốc. Nếu như Song Joong Ki diễn tốt cả cảnh hành động lẫn những cảnh nội tâm thì Song Luân vẫn lúng túng trong những phân đoạn cần đến thể hiện cảm xúc bằng ánh mắt.

Mạnh Trường - Lee Jang Woo

Trong phim Hương Vị Tình Thân, Mạnh Trường ghi điểm nhờ thân hình chuẩn người mẫu, gương mặt đẹp và diễn xuất cũng rất ổn. Dù là "Shark" Long đào hoa ở phần 1 hay người đàn ông chung tình ở phần 2 thì Mạnh Trường cũng khiến bao cô gái liêu xiêu mỗi khi anh xuất hiện.

Còn trong bản gốc My Only One, vai nam chính Wang Dae-ryook do Lee Jang Woo thể hiện. Nếu phải chấm điểm ngoại hình, Lee Jang Woo không được khen nhiều như Mạnh Trường vì gương mặt chưa được xếp vào hàng “mỹ nam xứ Hàn”. Tuy nhiên, diễn xuất của Lee Jang Woo trong bộ phim này cũng được công chúng đánh giá rất cao, đặc biệt là về nửa cuối phim.

Khi đặt Mạnh Trường và Lee Jang Woo cạnh nhau thì khán giả đều thấy "Shark" Long của Hương Vị Tình Thân cuốn hút hơn, giúp Mạnh Trường trở thành mỹ nam phim Việt hiếm hoi được netizen thích hơn cả phiên bản gốc.