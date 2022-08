Doãn Hải My - bạn gái Đoàn Văn Hậu từng chiến thắng Hoa hậu Mai Phương ở phần thi này

HHT - Tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020, Doãn Hải My - bạn gái của cầu thủ Đoàn Văn Hậu đã cùng tân Miss World Vietnam Mai Phương tranh tài ở một phần thi phụ và Doãn Hải My chính là người chiến thắng.

Những ngày qua, có hai cô gái từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 bỗng dưng được dân mạng chú ý đặc biệt. Thứ nhất là Huỳnh Nguyễn Mai Phương, người vừa đăng quang Miss World Vietnam 2022. Thứ hai là Doãn Hải My, cô gái mới được cầu thủ Đoàn Văn Hậu công khai chuyện hẹn hò.

Tại Hoa hậu Việt Nam 2020, Mai Phương lọt sâu đến Top 5 còn Doãn Hải My dừng chân ở Top 10. Tuy nhiên, ở phần thi phụ Người đẹp Tài năng thì bạn gái của Đoàn Văn Hậu lại được đánh giá cao hơn Mai Phương. Cụ thể là cả hai đều có tên trong Top 5 Người đẹp Tài năng, Mai Phương nhảy Dance sport còn Doãn Hải My vừa chơi piano vừa hát ca khúc Em về tinh khôi. Kết quả cuối cùng thì Doãn Hải My đã chiến thắng, trở thành Người đẹp Tài năng của cuộc thi năm ấy.

Và cho dù cả Doãn Hải My lẫn Mai Phương đều không chạm tay đến vương miện Hoa hậu Việt Nam 2020 thì cuộc thi này vẫn là bệ phóng để cả hai gặt hái những thành công về sau. Mai Phương đã lấy kinh nghiệm chinh chiến từ Hoa hậu Việt Nam 2020 để tỏa sáng ở Miss World Vietnam 2022.

Còn Doãn Hải My thì đang có chuyện tình rất đẹp với cầu thủ Đoàn Văn Hậu. Cả hai từng bị nghi ngờ hẹn hò từ đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020 khi Đoàn Văn Hậu xuất hiện để cổ vũ động viên Hải My, nhưng mãi tới bây giờ thì cặp đôi mới chính thức thừa nhận chuyện tình cảm và được rất nhiều người chúc phúc vì quá đẹp đôi.