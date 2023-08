Doanh thu của "The Eras Tour" gây nhiều tranh cãi, Beyoncé ngồi không cũng “dính đạn”

HHT - Thành công vang dội của "The Eras Tour" không chỉ khiến người hâm mộ tự hào mà còn trở thành chủ đề "nóng" giữa các nhà kinh tế học. Tuy vậy, doanh thu khổng lồ đến từ "The Eras Tour" cũng vấp phải nhiều tranh cãi không đáng có.

The Eras Tour là chuyến lưu diễn kỷ niệm các sản phẩm âm nhạc qua nhiều thời kỳ từ khi Taylor Swift bắt đầu ca hát. Trải qua hơn 50 đêm diễn trong chặng Bắc Mỹ, Taylor Swift đã và đang khẳng định vị thế của bản thân trong làng nhạc thế giới.

Ngoài sức ảnh hưởng to lớn trên truyền thông và mạng xã hội, doanh thu của The Eras Tour còn trở thành vấn đề được quan tâm của các nhà kinh tế học. Tuy doanh thu chưa được công bố chính thức, các đêm diễn của Taylor Swift đã tạo ra ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển kinh tế của các quốc gia. Những thành phố nơi diễn ra các buổi diễn đã đón hàng ngàn khách du lịch với nhu cầu về khách sạn và quán ăn tăng vọt.

Theo Chris Leyden, giám đốc tiếp thị tăng trưởng của SeatGeek, The Eras Tour của Taylor Swift đang tạo lập lý thuyết nền tảng về nền kinh tế giải trí. Cô không chỉ là nghệ sĩ mà còn là một hiện tượng kinh tế.

Dù vậy, doanh thu của The Eras Tour cũng vấp phải nhiều lùm xùm. Trang CNN ước tính chuyến lưu diễn này sẽ thu về khoảng 2 tỷ USD (khoảng 47 nghìn tỷ đồng) chỉ riêng tại chặng Bắc Mỹ. Mặc dù thừa nhận sức nóng của The Eras Tour, cộng đồng mạng cho rằng con số khổng lồ này là quá vô lý. Một cuộc tranh cãi xảy ra và nhiều con số khác nhau về doanh thu của The Eras Tour xuất hiện tràn lan trên khắp các diễn đàn mạng xã hội

Cũng đang “làm mưa làm gió”, chuyến lưu diễn Renaissance World Tour của Beyoncé được đặt lên bàn cân với The Eras Tour. Hiện nay, tour diễn của Beyoncé đang chiếm vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng Những chuyến lưu diễn có doanh thu lớn nhất mọi thời đại của một nghệ sĩ nữ, với 16,5 triệu USD (khoảng 393 tỉ VNĐ). Tuy nhiên, người hâm mộ của Taylor Swift cho rằng The Eras Tour sẽ chiếm lấy danh hiệu này ngay tức khắc khi những dữ liệu doanh thu chính thức được công bố.