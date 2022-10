Đội hình nhóm nhạc thần tượng của "Vote For Five" bất ngờ xuất hiện thành viên thứ 6

HHT - "Vote For Five" đã đi đến hồi chung kết với Top 10 tân binh xuất sắc nhất. Chương trình sống còn này cũng chính thức tìm được đội hình chính thức cho nhóm nhạc nam.

Ở đêm chung kết, các thành viên sẽ phải chia nhóm theo thứ hạng và đối đầu với nhau dựa vào vị trí mà leader đã phân bổ.

Trận đấu âm nhạc đầu tiên là cuộc đối đầu giữa nhóm GUERNICA bao gồm: Jiroh (149), Gusty (124), Alex Dương (171), Jayden (406), Cường Bạch (512) và nhóm THE LAST SUPPER bao gồm: Quân Lee (173), Min Ji Ho (412), VinT (517), Thanh Tú (324) và Jbin (502).

Cặp đấu đầu tiên là phần thi vocal của Jiroh (GUERNICA) và Min Ji Ho (THE LAST SUPPER) qua ca khúc Bàn Kế Bên của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền. Cả hai đã có phần mở màn ngọt ngào trong không gian âm nhạc sâu lắng.

Cặp đấu thứ hai là màn gặp gỡ của bộ tứ Alex Dương, Gusty (GUERNICA) và Thanh Tú, Quân Lee (THE LAST SUPPER) qua ca khúc Có Hẹn Với Thanh Xuân. Phần lời rap được viết lại của Gusty và Quân Lee như một lời cảm ơn dành cho ekip chương trình và người hâm mộ.

Cuối cùng là màn so găng giữa hai vocal Jayden - VinT và hai “chiến thần dance” Cường Bạch - Jbin trong ca khúc Thích Em Hơi Nhiều. Tiết mục càng về cuối còn có sự xuất hiện của tất cả thành viên giữa hai nhóm trong đoạn drop “cực bốc”.

Sau vòng đấu đầu tiên, các tân binh được tái cơ cấu nhóm theo thứ hạng chẵn và lẻ. Đây tiếp tục là cuộc đối đầu thú vị giữa nhóm THE SCREAM và nhóm THE CREATION OF ADAM.

Ở set nhạc thứ hai, Top 10 cùng xuất hiện trên sân khấu, tuy nhiên mỗi tân binh sẽ có một khoảng thời gian nhất định để tỏa sáng. Đây cũng là màn trình diễn cuối cùng, cũng như một lời chào đẹp đẽ nhất mà các tân binh gửi đến The Makers - những người đã yêu thương và giúp họ đi đến chặng đường cuối cùng.

Sau phần trình diễn, Top 6 tân binh Vote For Five sẽ nhận được giải thưởng 1,5 tỷ đồng, bao gồm tiền mặt và thực hiện dự án debut. Nhóm nhạc từ Vote For Five sẽ mang tên Thế Hệ Mới.

Host Hari Won đã công bố số điểm bình chọn và tìm ra 5 tân binh có số điểm bình chọn cao nhất của Vote For Five, lần lượt là: Alex Dương, Gusty, Jayden, Cường Bạch và Jiroh. Đây chính là đội hình debut chính thức tại Vote For Five, được bình chọn bởi khán giả - The Makers.

Sau đó, NSX Nguyễn Quang Huy bất ngờ công bố thành viên thứ 6 của đội hình nhóm nhạc chính thức. Đây là thành viên được Nhà sản xuất lựa chọn để cân bằng yếu tố chuyên môn trong một nhóm nhạc. Và Jbin chính là thành viên cuối cùng của nhóm nhạc chính thức tại Vote For Five. Kết quả, đội hình chính thức bao gồm 6 tân binh: Alex Dương, Gusty, Jayden, Cường Bạch, Jiroh và Jbin.