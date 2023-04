Đối thủ của Hoa hậu Khánh Vân tại Miss Universe 2020 có động thái gì mới khiến fan Việt hào hứng?

HHT - Trên trang cá nhân của mình, Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan Amanda Obdam bất ngờ tiết lộ một thông tin mới khiến fan sắc đẹp Việt vô cùng trông chờ và thích thú.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan Amanda Obdam bất ngờ tiết lộ cô sẽ có chuyến công tác tại Việt Nam vào cuối tháng 4. Cụ thể, nàng hậu hào hứng chia sẻ tấm poster của một cuộc thi sắc đẹp sắp diễn ra trong tháng 4 năm nay, kèm dòng caption: "See you soon Vietnam" (Tạm dịch: Hẹn gặp mọi người tại Việt Nam sớm! - PV).

Amanda Odam là Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2020, cô tham gia Miss Universe 2020 cùng với Hoa hậu Khánh Vân và lọt Top 10 chung cuộc. Ở thời điểm diễn ra cuộc thi, khán giả cho rằng Amanda Obdam - Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan là đối thủ mạnh nhất của Khánh Vân.

Tháng 6/2022, Amanda Obdam cũng có dịp ghé thăm Việt Nam trong một chuyến công tác của mình. Người đẹp Thái ghi điểm tuyệt đối trong lòng người hâm mộ Việt nhờ sự tinh tế khi chọn mặc áo dài trắng nền nã, nhẹ nhàng cùng mái tóc thẳng, tối màu như một người con gái Việt khi xuất hiện tại sân bay. Ngoài ra, cô cũng khiến fan Việt thích thú với những khoảnh khắc gần gũi khi dạo phố, ngồi vỉa hè thưởng thức những món ăn vặt hay nhiệt tình giao lưu, tương tác với người hâm mộ.

Hiện tại, người đẹp đã chinh phục hoàn toàn trái tim khán giả Việt nhờ nhan sắc ngày một thăng hạng và vẻ ngoài thân thiện. Sở hữu một sức hút đặc biệt, đông đảo người hâm mộ cho biết đã chuẩn bị sẵn sàng để có thể đến sân bay gặp gỡ và giao lưu, xin chữ ký người đẹp Thái.

Dù đã đăng quang khá lâu nhưng những thành công ở thời điểm hiện tại đã chứng minh được sự đa tài, giỏi giang và bản lĩnh của cô. Ngoài ra mỹ nhân còn là một trong những đại diện Thái Lan có thành tích cao nhất tại đấu trường nhan sắc Miss Universe kể từ 3 năm trở lại đây.