Đối thủ của Nam Em tại Miss World Vietnam 2022: Nhan sắc tựa nàng thơ, biết 3 thứ tiếng

HHT - Nguyễn Phương Nhi - đồng hương của Hoa hậu Đỗ Thị Hà - đang là một trong những thí sinh được netizen chú ý tại cuộc thi Miss World Vietnam 2022. Nhiều người nhận xét Phương Nhi sẽ là "đối thủ nặng ký" mà Nam Em phải đặc biệt lưu tâm trong hành trình chinh phục vương miện của cuộc thi năm nay.

Miss World Vietnam 2022 - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 là cuộc thi sắc đẹp uy tín, thu hút số lượng lớn thí sinh đăng ký tham gia. Sức nóng của Miss World Vietnam 2022 đang tăng lên rất nhanh khi dàn thí sinh chất lượng lần lượt lộ diện. Đặc biệt, thông tin "cô nàng lắm chiêu" Nam Em cũng xác nhận tham gia cuộc thi này vào tối 26/3 đã khiến mạng xã hội xôn xao. Người hâm mộ Nam Em đều mong nữ ca sĩ có thể chạm tay vào chiếc vương miện danh giá. Tuy nhiên, cuộc thi năm nay có nhiều thí sinh nổi bật nên kết quả của Miss World Vietnam 2022 sẽ rất khó đoán.

Nguyễn Phương Nhi (sinh năm 2002) là một trong những đối thủ nặng ký của Nam Em tại cuộc thi. Người đẹp xứ Thanh sở hữu khuôn mặt đẹp, thần thái dịu dàng, trong sáng tựa nàng thơ.

Không chỉ xinh đẹp, Nguyễn Phương Nhi còn có thành tích học tập đáng nể. Nhiều năm liền, Phương Nhi trong đội tuyển tiếng Anh của trường THPT Hàm Rồng (Thanh Hóa). Hiện tại, Phương Nhi là sinh viên năm 2 ngành Luật Thương mại Quốc tế trường Đại học Luật Hà Nội. Ngoài tiếng mẹ đẻ, Phương Nhi còn có thể sử dụng thành thạo tiếng Anh và Tây Ban Nha.

Phương Nhi còn là một cô nàng năng động, tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Cô là thành viên ban Truyền thông - Kỹ thuật của CLB Tổ chức Sự kiện trường Đại học Luật Hà Nội. Khi còn theo học ở trường THPT Hàm Rồng, Phương Nhi cũng là thành viên ban Truyền thông CLB tiếng Anh.

Người đẹp xứ Thanh chia sẻ lý do quyết định tham gia cuộc thi sắc đẹp năm nay: "Nếu như mọi người quan tâm đến mình đều sẽ biết mình là một người khá "lowkey" trên mạng xã hội. Tính mình vốn rụt rè, nhút nhát nên đầu mình luôn nung nấu mong muốn được trở nên tự tin hơn, có thể làm những điều lớn hơn mình nghĩ và bước ra khỏi vùng an toàn. Năm 2022 là năm mà mình tròn 20 tuổi. Mình nghĩ 20 tuổi là độ tuổi đẹp nhất cuộc đời, là độ tuổi để mình có thể làm điều mà trước giờ chưa từng làm và mình chọn tham gia Miss World Vietnam 2022 để hiện thực hóa việc đó."

Cô nàng tâm sự nếu không thể "làm nên chuyện" như đàn chị - Hoa hậu Đỗ Thị Hà thì việc bản thân dám bước ra khỏi vùng an toàn cũng đã là một điều thành công. Phương Nhi mong muốn lan tỏa thông điệp “Trust Yourself - Tin vào chính mình” tới thế hệ trẻ thông qua cuộc thi. Cô bạn Gen Z này muốn biến thông điệp “Trust Yourself" trở thành một chiến dịch lâu dài nhằm giúp các bạn trẻ tìm lại niềm tin vào bản thân và lan tỏa nguồn năng lượng tích cực.

Chung kết của Miss World Vietnam 2022 dự kiến được tổ chức vào tháng 6 tại Vũng Tàu. Trước vòng Chung kết kịch tính, các thí sinh sẽ cùng đọ sắc và tài năng trong các vòng thi phụ như: Người Đẹp Biển, Người Đẹp Truyền Thông, Người Đẹp Thời Trang...