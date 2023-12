Đối thủ "Kang the Conqueror" của Loki bị Marvel sa thải, vũ trụ MCU sẽ ra sao?

HHT - Mới đây, nam diễn viên Jonathan Majors đã chính thức bị tước vai diễn Kang the Conqueror trong Vũ trụ điện ảnh Marvel sau loạt bê bối pháp lý, gồm các tội danh quấy rối, hành hung và có khả năng lãnh một năm tù.

Vừa qua, nam diễn viên Jonathan Majors đã bị tòa phán tội hành hung và quấy rối cấp độ hai. Theo trang The Wrap, với các cáo buộc hình sự như trên, Jonathan dự kiến sẽ bị phạt một năm tù.

Tại phiên tòa, Grace Jabbari - bạn gái cũ của Jonathan khai báo rằng nam diễn viên thường có những hành vi quá khích trong suốt hai năm yêu đương. Nữ vũ công 30 tuổi cho biết, hai người bắt đầu hẹn hò vào tháng 8/2021 khi gặp nhau ở trường quay Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Thuở đầu, chuyện tình của hai người rất êm đẹp, nhưng mọi thứ dần thay đổi theo thời gian. Grace Jabbari tố bạn trai cũ nhiều lần nổi giận, đập đồ đạc khiến cô khiếp sợ. Trước đó, Jonathan Majors cũng từng bị bắt giữ tại New York bởi cáo buộc hành hung Grace.

Jonathan Majors sinh năm 1989 tại California, là một diễn viên người Mỹ. Anh tốt nghiệp Đại học Yale với tấm bằng Thạc sĩ Nghệ thuật diễn xuất. Jonathan được biết đến rộng rãi qua vai "ác nhân" Kang the Conqueror - đối thủ của Thần Lừa Lọc trong series Loki. Đầu năm nay, Jonathan cũng gây chú ý khi tham gia dự án Ant-Man and the Wasp: Quantumania và Creed III của Vũ trụ điện ảnh Marvel.

Những bê bối pháp lý vừa qua đã giáng một đòn nặng nề vào sự nghiệp của nam diễn viên 34 tuổi. Jonathan bị gạch tên khỏi các dự án tìm năng như phim tiểu sử về nhà soạn nhạc huyền thoại Soul Otis Redding, tác phẩm The Man in My Basemen hay chiến dịch quảng cáo cho Texas Ranger.

Song, việc bị cắt vai khỏi thương hiệu Vũ trụ điện ảnh Marvel được coi là hậu quả lớn nhất mà Jonathan phải gánh chịu.

Theo nguồn tin từ Variety, các lãnh đạo cấp cao của Marvel Studios - đứng đầu là giám đốc điều hành Kevin Feige đã quyết định cắt vai diễn của Jonathan Majors khỏi MCU.

Tuy nhiên, quyết định này cũng ảnh hưởng không nhỏ đến tương lai Marvel, vì Kang the Conqueror vốn được kỳ vọng là một trong những phản diện đáng gờm nhất của hãng. Một số thông tin chỉ ra nhân vật này dự kiến cũng góp mặt trong hai bom tấn Avengers: The Kang Dynasty (2025) và Avengers: Secret Wars (2026).

Do đó, sắp tới Marvel sẽ phải đứng trước hai lựa chọn khó khăn: tìm diễn viên mới thay thế Jonathan Majors, hoặc hủy bỏ hoàn toàn vai trò của nhân vật Kang trong tương lai MCU.