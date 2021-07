Đội trưởng Harry Kane tiết lộ Anh đã dùng bao nhiêu đường chuyền để “kết liễu” Đan Mạch

HHT - Trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2021 (đợt 1), nhiều khoảnh khắc dễ thương, ấm áp tại các điểm thi đã được ghi lại khiến nhiều người cảm thấy ấm lòng, an tâm.

HHT - Trong trận bán kết Anh - Đan Mạch, Anh được đánh giá là đội mạnh hơn và có khả năng giành cúp. Tuy nhiên, Đan Mạch cũng là đội bóng thi đấu rất can đảm, và thủ môn của đội tuyển này đã đáp trả một câu như “dội gáo nước lạnh” khi cứ bị hỏi anh sẽ làm gì để ngăn đội Anh tiến đến chức vô địch.

HHT - Đội tuyển Ý đã giành chiến thắng trước Tây Ban Nha sau khi phải trải qua loạt luân lưu nghẹt thở. Sau những trận đấu quan trọng như thế này thì tất nhiên luôn có cả nụ cười và nước mắt. Nhưng có một hình ảnh rất đáng ngạc nhiên, đó là thủ môn Donnarumma của đội tuyển Ý gục mặt xuống sân và òa khóc dù đội nhà đã thắng. Lý do là gì vậy?

HHT - Với chủ đề “GREEN YOUR MIND”, cuộc thi Show It NOW 2021 là một trong những sân chơi sáng tạo không thể bỏ lỡ trong mùa hè này, đặc biệt với những "người chơi hệ xanh". Sự góp mặt của Ban giám khảo gồm 5 gương mặt vàng trong làng sáng tạo Việt Nam cùng nhiều giải thưởng hấp dẫn với tổng trị giá lên đến hơn 600 triệu đồng hứa hẹn mang đến cho người trẻ mùa Hè đầy ắp trải nghiệm thú vị lẫn cảm xúc đáng nhớ.