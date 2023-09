Đóng chính 2 dự án trăm triệu đô, Timothée Chalamet đang ở đỉnh cao sự nghiệp

HHT - 2023 có thể coi là một năm bùng nổ trong sự nghiệp của Timothée Chalamet khi anh đóng chính ở cả hai thương hiệu điện ảnh lớn là “Dune” và “Wonka”.

Tiếp nối hành trình vương giả trong “Dune 2”

Dune (Xứ Cát) chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên của nhà văn Frank Herbert xuất bản năm 1965. Trong phim, Timothée Chalamet vào vai Paul Atreides, vị công tước trẻ tuổi bắt đầu chuỗi ngày bi kịch khi gia tộc anh bị nhà Harkonnen tàn sát vì mục đích chính trị. Đứng dậy từ nỗi đau, Paul lãnh đạo người Fremen chiến đấu trên hành tinh Arrakis, tự mình viết nên chuyến hành trình vương giả của “đấng cứu tinh” làm rung chuyển cả ngân hà.

Có thể nói việc Timothée Chalamet được chọn vào vai Paul Atreides vừa mở ra cơ hội, vừa là thách thức rất lớn đối với nam diễn viên khi anh đảm nhận nhân vật trung tâm của một tác phẩm có quy mô lớn và kinh phí khủng như Dune.

Chưa kể, Xứ Cát còn có sự tham gia của nhiều cái tên gạo cội như Oscar Isaac (vai Leto Atreides), Rebecca Ferguon (vai Lệnh Bà Jessica) hay “Aquaman” Jason Momoa (vai Duncan Idaho). Vì vậy, Timothée Chalamet bắt buộc phải có năng lực diễn đủ để nhân vật Paul Atreides không bị lọt thỏm.

Không phụ sự kỳ vọng, nam diễn viên sinh năm 1995 đã chứng minh được độ “hợp vai” khi hóa thân vào vị công tước trẻ tuổi Paul Atreides. Diễn xuất của anh nhận được nhiều đánh giá tích cực từ khán giả lẫn giới chuyên môn. Và dù ra mắt vào thời điểm các rạp phim còn mở cửa hạn chế do đại dịch, Dune (2021) vẫn thắng đậm ở phòng vé và được cả giới phê bình công nhận với 6/10 giải tại Oscars lần thứ 94.

Tiếp nối thành công ở mùa một, Dune: Part Two được kỳ vọng sẽ mang đến cuộc hành trình bùng nổ và bứt phá hơn. Timothée Chalamet vẫn tiếp tục đảm nhận trọng trách nhân vật trung tâm của bộ phim. Lần này, anh sánh đôi cùng "bạn gái Người Nhện" Zendaya (vai Chani), tập hợp đội quân hàng nghìn người Fremen sẵn sàng phục vụ "đấng tối cao", phản kháng lại quân Harkonnen, trả thù cho gia tộc.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ cuộc đình công ở Hollywood, hãng Warner Bros. vừa công bố sẽ dời lịch chiếu Dune 2 sang 15/3/2024 thay vì ra mắt phim vào tháng 11 năm nay như kế hoặc ban đầu.

Người kế nhiệm lãng tử của “Wonka”

Một siêu phẩm khác cũng do Timothée Chalamet đảm nhận ra mắt vào dịp cuối năm mang tên "Wonka". Wonka (2023) là phần tiền truyện của tiểu thuyết Charlie and the Chocolate Factory do tác giả Roald Dahl chắp bút. Bộ phim xoay quanh những cuộc phiêu lưu đặc sắc của Willy Wonka trước khi anh trở thành ông chủ của nhà máy chocolate ma thuật nổi tiếng khắp thế giới. Khác với Dune mang hướng sử thi, kịch tính, Wonka (2023) có tiết tấu dí dỏm và màu sắc tươi sáng, dễ tiếp cận với khán giả ở nhiều độ tuổi khác nhau.

Timothée Chalamet là “người kế nhiệm” vai diễn Willy Wonka sau Gene Wilder trong Willy Wonka & the Chocolate Factory (1971) và Johnny Depp trong Charlie and the Chocolate Factory (2005). Do đó, diễn xuất của anh chàng hiển nhiên sẽ được đưa lên bàn cân với hai tài tử từng được xem là biểu tượng của Wonka. Dù chưa biết màn thể hiện của Timothée trong Wonka (2023) sẽ ra sao, song đây đã là cơ hội để anh đa dạng thêm các thể loại vai diễn sau khi thử sức với Elio thơ mộng trong Call Me By Your Name (2017) hay Nic Sheff nổi loạn, nghiện ngập ở Beautiful Boy (2018).

Thủ vai chính trong hai tác phẩm "bỏ xa" nhau về thể loại và phong cách, nhiều khán giả thắc mắc liệu Timothée có đảm đương nổi việc ứng biến với hai nhân vật có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau như Paul và Wonka?

Khiến công chúng tò mò chuyện đời tư

Không chỉ sự nghiệp diễn xuất, 2023 cũng là một năm Timothée Chalamet có đường tình duyên gây chú ý khi anh dính tin đồn hẹn hò Kylie Jenner.

Trước đó, Timothée cũng từng có nhiều mối tình ồn ào. Năm 2013, Timothée Chalamet có khoảng thời gian hẹn hò với Lourdes Leon - con gái của Madonna. Năm 2018, tài tử Call Me by Your Name lại sánh đôi với Lily-Rose Depp, “cành vàng” của Johnny Depp. Đến năm 2020, anh công khai tình cảm với Eiza González - một trong những bóng hồng quyến rũ nhất Fast & Furious.