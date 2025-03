Đợt không khí lạnh mạnh nhất tháng 3 sắp về miền Bắc, có phải “rét nàng Bân”?

HHT - Sau mấy ngày ấm và nồm đầu tháng 3, miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh tiếp theo, là đợt mạnh nhất của tháng này. Đó có phải là rét nàng Bân không, và nhiệt độ Hà Nội sẽ giảm thế nào?

Nhiệt độ ở miền Bắc đang lên khá cao sau những ngày mưa rét cuối tháng 2. Trời trở nên nồm ẩm, sáng sớm có sương mù - là kiểu thời tiết thường thấy vào tháng 3 hằng năm.

Sáng nay, 3/3, nhiệt độ ở Thủ đô Hà Nội là khoảng 22 - 23oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời), và đến chiều nhiệt độ lên đến khoảng 30oC. Toàn miền Bắc đều có nhiệt độ tương tự, một số nơi chênh lệch thì khá ít. Đây là mức nhiệt độ tương đối cao so với cùng thời điểm nhiều năm.

Trạng thái thời tiết này có thể kéo dài hết ngày 4/3, sau đó, miền Bắc được dự báo sẽ đón một đợt không khí lạnh mới từ khoảng 5 - 6/3. Đây là đợt không khí lạnh khá mạnh, có thể “kéo” nhiệt độ miền Bắc giảm sâu. Tại Hà Nội có thể có những mức nhiệt độ thấp nhất của cả tháng 3, là khoảng 12 - 13oC, vào các ngày 7 - 8/3, đồng thời tạm hết nồm. Nhiệt độ toàn miền tương tự, riêng vùng núi có thể rét hại với nhiệt độ 9 - 10oC.

Theo các mô hình dự báo hiện tại thì đợt rét sắp tới đây là đợt mạnh nhất tháng 3 này. Sau đó, trong tháng 3 cũng có những đợt không khí lạnh nữa nhưng đều ở mức nhẹ hơn.

Một đợt rét mạnh như vậy ở thời điểm tháng 3 thì có phải là “rét nàng Bân” không?

Theo dân gian thì rét nàng Bân là đợt rét muộn ở miền Bắc nước ta, xuất hiện vào tháng 3 âm lịch. Nhiều người cũng cho rằng rét nàng Bân là đợt rét cuối cùng của mùa Đông - Xuân. Năm nay, tháng 3 âm lịch bắt đầu từ ngày 29/3 dương lịch, kéo dài đến gần cuối tháng 4 dương lịch. Vì vậy, rét nàng Bân có thể sẽ xảy ra trong khoảng thời gian đó. Còn đợt rét vào ngày 7 - 8/3 (dương lịch) tới đây chỉ là một đợt rét như những đợt khác trong mùa Đông - Xuân mà thôi.