“Drama 1990”: Phản hồi của phía Nhã Phương khiến netizen thắc mắc vì một điểm khó hiểu

HHT - Cuối cùng thì công ty quản lý của nữ diễn viên Nhã Phương đã chính thức lên tiếng sau chuỗi drama xoay quanh phim điện ảnh “1990”. Tuy nhiên, netizen nhanh chóng phát hiện ra một điều thật sự khó hiểu.

Sau khi đạo diễn Nhất Trung đăng liền ba bài "tố" một nữ diễn viên chính trong phim điện ảnh 1990 mắc bệnh ngôi sao, có thái độ thiếu hợp tác gây khó khăn cho việc quảng bá bộ phim, cộng đồng mạng đồng loạt gọi tên Nhã Phương. Tuy nhiên, nữ diễn viên vẫn nhất quyết giữ im lặng trước mọi lời chỉ trích hay thắc mắc từ công chúng. Mãi đến khi phía Nhất Trung khẳng định anh đang nhắc đến Nhã Phương thì công ty quản lý của cô mới lên tiếng phản hồi.

Thông báo của đại diện Nhã Phương rất kín kẽ, sắc sảo, không hề thanh minh hay giải thích về những ồn ào xoay quanh thái độ làm việc của Nhã Phương bởi họ luôn trao đổi chính thức thông qua họp trực tiếp/ trực tuyến, email, điện thoại và thậm chí là tin nhắn trực tiếp với nhau chứ không thể và không nên dùng mạng xã hội.

Chưa kể ngay ở đầu bản thông báo thì công ty quản lý của Nhã Phương đã khẳng định họ là đơn vị toàn quyết quyết định về các vấn đề liên quan tới công việc của nghệ sĩ từ lịch trình, nội dung công việc, quản trị mạng xã hội (fanpage, TikTok, Instagram…).

Tuy nhiên, chi tiết này khiến nhiều người cảm thấy hơi khó hiểu. Bởi trước đó, cũng chính đại diện của công ty này đã tiết lộ Nhã Phương chưa cập nhật thông tin phim 1990 hoãn chiếu trên fanpage vì cô không hề biết thông tin phim bị dời ngày ra mắt. Điều này khiến khán giả hiểu rằng Nhã Phương trực tiếp quản lý fanpage, nhưng nay công ty lại nói có toàn quyền quyết định về mạng xã hội của Nhã Phương.

Được biết cả hai diễn viên chính trong phim 1990 - Nhã Phương và Diễm My 9X đều là nghệ sĩ trực thuộc công ty này, vậy nếu như fanpage do công ty quản lý thì tại sao trang của Diễm My 9X có đăng tin phim 1990 dời ngày chiếu còn phía Nhã Phương thì không?