Drama không hồi kết: Hailey Bieber phản công, nghi có động thái "chửi xéo" Selena Gomez?

HHT - Cuộc chiến giữa các "Mean girls" ngoài đời thực khiến làng giải trí xôn xao bàn tán những ngày qua vẫn chưa đi đến hồi kết. Mới đây, Hailey Bieber tiếp tục bị chỉ trích vì chia sẻ bài viết quảng bá sản phẩm của mình.

Trong Story gần đây, nàng mẫu 26 tuổi Hailey Bieber đã đăng lại Story của tài khoản @styleandthebeach chia sẻ về sản phẩm làm đẹp của thương hiệu Rhode Skin do cô đang sở hữu. Đáng chú ý, Story này còn gắn kèm ca khúc Calm Down do nam ca sĩ Rema thể hiện. Được biết, đây là phiên bản đầu tiên nam ca sĩ người Nigeria cho ra mắt công chúng đầu năm 2022 và cùng năm đó, anh quyết định trình làng bản remix hợp tác cùng Selena Gomez.

Giữa tình huống căng thẳng hiện tại, việc làm của Hailey Bieber càng như "châm dầu vào lửa" vì phần lớn cư dân mạng đều tin rằng cô đã cố tình chọn bài viết trên để repost nhằm đá xéo tình cũ của chồng. Đồng thời, động thái này của bà chủ Rhode Skin như chính thức chấm dứt chuyện nối lại tình "chị em ruột" với Selena Gomez và sẵn sàng tham gia cuộc chiến lần này.

Trong khi đó, người hâm mộ của nàng mẫu lại tinh ý phát hiện ra ca khúc Calm Down bản gốc được đính kèm này không phải Hailey cố tình chọn lựa mà chính tài khoản @styleandthebeach đã chọn trước đó. Vì thế, một giả thuyết khác được đưa ra cho thấy Hailey Bieber vốn không có chủ ý gây chuyện với giọng ca Wolves khi chọn ca khúc không có mặt Selena Gomez, và việc người nổi tiếng chia sẻ lại bài viết review sản phẩm của mình là hoạt động rất đỗi bình thường.

Dù vậy lời giải thích này không mấy thuyết phục được netizen. Mọi người đều cho rằng Hailey Bieber đã là một phụ nữ trưởng thành và cô ấy hoàn toàn có thể nhận thức được việc làm này của mình trong thời điểm nhạy cảm hiện nay chỉ càng khiến sự việc càng đi xa hơn và hoàn toàn không có lợi cho bản thân cô. Tuy nhiên, đại diện của cả hai phía Selena Gomez và Hailey Bieber đến hiện tại vẫn lựa chọn giữ im lặng và không đưa ra thêm bất kỳ lời giải thích nào.