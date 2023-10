Drama trước Chung kết The New Mentor: Lâm Châu bị anti, Hà Hồ từ chối bảo vệ thí sinh

HHT - Kết thúc số phát sóng cuối, The New Mentor - Người Mẫu Toàn Năng 2023 trở thành tâm điểm chú ý từ cộng đồng mạng bởi loạt ồn ào từ các thí sinh.

Sau khi giành chiến thắng tại tập 9, Lâm Châu trong vai trò new mentor có nhiệm vụ sẽ lựa chọn thí sinh phải ra về. Cô bị netizen cho là có thái độ thiếu tôn trọng các đàn chị. Khi bước ra từ vòng loại, người đẹp sinh năm 2003 có thái độ tự mãn, thậm chí gọi thẳng tên Hương Giang, Pông Chuẩn.

Đứng trước thái độ của Lâm Châu, từ các super mentor đến thí sinh đều "cứng người" và bày tỏ sự không đồng tình. Hồ Ngọc Hà còn cho biết sẽ không bảo vệ Lâm Châu ngay sau tranh cãi: "Vào cuộc thi thì là chị em, cuộc thi kết thúc thì hồn ai nấy giữ. Hà nghĩ ở lứa tuổi 20, các bạn sẽ còn rất nhiều sự non nớt và thiếu sót. Hà hy vọng Châu sẽ rút kinh nghiệm".

Trước đó, Lâm Châu còn vướng vào ồn ào khi bị "soi" từng tương tác một bài viết chê bai huấn luyện viên Lan Khuê. Ngay sau khi bị "ném đá", nữ người mẫu đã có bài đăng xin lỗi vì sự cố ngoài ý muốn và khẳng định "không hề có ý gì".

Chính những điều này đã khiến Lâm Châu rơi vào "bão phẫn nộ" từ cộng đồng mạng, thậm chí một số nhãn hàng mà cô đang hợp tác đã phải xóa bài hoặc khóa bình luận để xoa dịu công chúng. Bên cạnh đó, chân dài này cũng gặp trường hợp tương tự như Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa hay Hoa hậu Ý Nhi khi các nhóm anti "mọc lên như nấm" với số lượng thành viên tăng nhanh chóng mặt.

Sau chương trình, Dược Sĩ Tiến cũng trở thành tâm điểm chỉ trích khi bị đánh giá quá "lạm quyền". Anh liên tục xuất hiện trong vòng loại và đưa ra các câu hỏi "ứng xử" để lựa chọn thí sinh. Với vai trò host, Dược Sĩ Tiến liên tục chất vấn về "thế cờ" của các super mentor khiến những trận combat liên tục nảy ra.

Tại tập 3, Lan Khuê từng "xù lông" tay đôi với Dược Sĩ Tiến vì sự lựa chọn Pông Chuẩn vào vòng loại của cô bị cho là "cướp" cơ hội của thí sinh khác. Trong số phát sóng cuối cùng, Thanh Hằng cũng không giấu được bức xúc: "Luật của Tiến đưa ra rất mơ hồ. Tiến là người tạo ra luật nhưng quên mất luật nhân quả".

Bên cạnh đó, "vé vote" vào thẳng đêm Chung kết The New Mentor 2023 cũng gây nên không ít tranh cãi. Theo đó, người mẫu Bùi Lý Thiên Hương - thí sinh bị loại ở tập 2 sẽ chính thức trở lại tranh tài. Cô nàng có số lượt bình chọn cao nhất từ khán giả, theo sau đó là Ngọc Ánh. Tuy nhiên, vấn đề này được người hâm mộ nhận định khá bất công với các thí sinh vừa bị loại trong các tập gần đây vì thời gian bình chọn không nhiều. Trong khi cũng có nhiều ý kiến cho rằng, việc Thiên Hương vào thẳng Chung kết không "cân bằng" so với các người mẫu tranh tài bằng thực lực.