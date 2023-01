"Drax" Dave Bautista thấy nhẹ lòng khi từ biệt "vai diễn ngớ ngẩn" trong Vũ trụ Marvel

HHT - Dave Bautista sẽ nói lời chia tay với vai diễn Drax the Destroyer sau khi "Guardians of the Galaxy Volume 3" kết thúc. Theo Dave, anh cảm thấy nhẹ nhõm về điều đó vì Drax là “một màn trình diễn ngớ ngẩn”.

Theo thông tin từ nhà phát hành Marvel Studios, Guardians of the Galaxy Volume 3 sẽ là lần cuối khán giả được nhìn ngắm dàn Vệ Binh Dải Ngân Hà đời đầu xuất hiện trên màn ảnh. Nam diễn viên Dave Bautista, trong vai Drax the Destroyer, là người đầu tiên nói lời chia tay với thương hiệu Vũ trụ Điện ảnh Marvel sau khi bộ phim kết thúc.

Theo trang Collider, nam diễn viên cho hay mình luôn trân trọng những điều nhận được khi đóng vai Drax. Tuy vậy, anh cảm thấy nhẹ nhõm khi vai diễn kết thúc, bởi gắn bó một nhân vật trong khoảng thời gian dài là không dễ, đặc biệt là khâu hóa trang phức tạp luôn gây mệt mỏi.

“Tôi không biết bản thân có muốn Drax trở thành di sản của mình hay không nữa. Đó là một màn trình diễn ngớ ngẩn,” Dave Bautista chia sẻ. Nam diễn viên cũng hy vọng anh sẽ được giao những vai hấp dẫn hơn, kịch tính hơn trong tương lai. Drax vốn là một nhân vật có bối cảnh và câu chuyện thú vị trong loạt truyện tranh gốc của Marvel. Vì vậy, nhiều khán giả cho rằng Marvel Studios đã có thể khai thác nhân vật có chiều sâu hơn thay vì để Drax chỉ đóng vai trò là một cây hài "vô tri" như hiện tại.

Trong quá trình tuyển chọn vào năm 2013, vai diễn "Drax the Destroyer" của MCU đã thuộc về cựu đô vật chuyên nghiệp trước các tên tuổi nổi tiếng khác như Chadwick Boseman, Djimon Honsou hay Jason Momoa. Và dẫu có những trắc trở riêng về vai diễn này, nhưng không thể phủ nhận rằng xuyên suốt 10 năm qua, chính "Drax" lại là bàn đạp vững chắc để Dave Baustista chính thức bước chân vào làng diễn xuất chuyên nghiệp, tiêu biểu là nhiều tác phẩm điện ảnh nổi tiếng như Spectre (2016), Blade Runner 2049 (2017), Dune (2021), Glass Onion (2022),...

Cả hai phần Guardians of the Galaxy (2014) và Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017) đều được người hâm mộ đón nhận nồng nhiệt và mang lại doanh thu “khủng” cho hãng Marvel Studios, biến Vệ Binh Dải Ngân Hà trở thành một trong những đội siêu anh hùng được yêu thích nhất mọi thời đại trên màn ảnh.

Phần ba mang tên Guardians of the Galaxy Volume 3 sẽ lấy bối cảnh hậu sự kiện Thor: Love and Thunder (2022) và phim ngắn The Guardians of the Galaxy Holiday Special (2022), khi này dàn vệ binh đang cố gắng xây dựng nơi trú ẩn mới cho những người tị nạn tại khu chợ đen Knowhere. Tuy nhiên, nhóm đã gặp phải cuộc tấn công bất ngờ bởi kẻ thù mới vô cùng nguy hiểm.

Vệ Binh Dải Ngân Hà 3 vẫn sẽ do James Gunn viết kịch bản và đạo diễn, phim có sự tham gia của dàn diễn viên gồm Chris Pratt, Zoe Saldaña, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff, Vin Diesel, Bradley Cooper, Will Poulter, Maria Bakalova, Sean Gunn, Chukwudi Iwuji, Elizabeth Debicki và Sylvester Stallone.

Guardians of the Galaxy Volume 3 dự kiến chiếu ngày 5/5/2023.