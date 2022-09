Dự án "Mùa Lam Hạ" của các bạn trẻ Hải Phòng mang mùa hè ý nghĩa tới các em nhỏ

HHT - Dự án The AGEE của nhóm học sinh THPT tại Hải Phòng ngày càng lan toả sức ảnh hưởng trong hoạt động ngoại khóa qua những sự kiện và những hoạt động bổ ích, ấm áp và có tác động mạnh mẽ về giáo dục giới tính.

Sự kiện “Mùa Lam Hạ” mang sứ mệnh thiện nguyện hỗ trợ các bạn nhỏ trên địa bàn TP. Hải Phòng đang gặp khó khăn nói chung cũng như phổ cập và hỗ trợ các bạn nhỏ những kiến thức liên quan tới kỹ năng sống, hay giáo dục giới tính. “Mùa Lam Hạ” không chỉ là sự kiện thiện nguyện hay buổi học giáo dục giới tính mà còn là đòn bẩy mạnh mẽ cho The AGEE tiếp tục hành trình ý nghĩa.

Ngày 28/8 vừa qua, dự án đã trao tặng 13 cặp sách, 300 quyển vở, 50 bút chì, tẩy, thước kẻ, kèm theo đó là 5 triệu đồng tiền mặt do các bạn học sinh, sinh viên ủng hộ cho những mảnh ghép khó khăn tại Ngôi nhà Yêu thương, TP. Hải Phòng. Các món quà được quyên góp từ những bạn trẻ học sinh, sinh viên trên địa bàn cũng như là những mạnh thường quân có tấm lòng hảo tâm.

"Đối với chúng mình việc trao đi yêu thương để rồi nhận lại một nụ cười ấm áp của những hoàn cảnh khó khăn mới là điều trân quý và trân trọng nhất", bạn Đoàn Thị Xuân Mai, Trưởng BTC chia sẻ sau buổi thiện nguyện. Xuân Mai cũng đồng thời bày tỏ mong muốn trong tương lai được tặng thêm quà cho những trẻ em cần thiết.



Trải qua 2 mùa sự kiện, The AGEE ngày càng khẳng định được tiếng nói của mình trong hoạt động ngoại khóa khi có những sự kiện và những hoạt động bổ ích, ấm áp và còn thực sự có những tác động mạnh mẽ tới các bạn trẻ về giáo dục giới tính. Có lẽ rằng những hoạt động ý nghĩa đó sẽ là một điểm nhấn giúp cho The AGEE Project không chỉ dừng lại ở “Mùa Lam Hạ” mà còn rất nhiều sự kiện khác nữa trong tương lai.

"Chúng mình nghĩ rằng, “Mùa Lam Hạ” chính là một cơ hội không chỉ để bản thân mỗi bạn học sinh chia sẻ yêu thương tới cộng đồng mà còn là cơ hội để The AGEE Project có thêm động lực cho những sự kiện tiếp theo", bạn Đinh Tiến Dũng, Trưởng ban Đối ngoại của The AGEE chia sẻ. Với những hoạt động ý nghĩa và mang tính giáo dục như vậy, hy vọng các bạn trẻ thuộc dự án The AGEE Project sẽ mang tới và lan tỏa những năng lượng, kiến thức về sứ mệnh của các bạn hướng tới cũng như các giá trị nhân văn cho cộng đồng.

The AGEE Project là một dự án được thành lập và phát triển bởi một nhóm các bạn học sinh THPT trên địa bàn TP Hải Phòng, tính tới hiện tại dự án đã mở rộng được quy mô tới không chỉ những học sinh, sinh viên trong thành phố mà còn vươn xa tới mạng lưới các bạn trẻ trên toàn quốc. Làm việc theo mô hình tìm hiểu, thảo luận và chia sẻ, The AGEE Project hướng tới các đối tượng là thanh thiếu niên, với mong muốn lan tỏa những kiến thức về sức khỏe, tâm sinh lý tuổi dậy thì, lắng nghe và trả lời những tâm sự thầm kín của các bạn, hướng tới những hoạt động mang tính cộng đồng trong tương lai cho học sinh, sinh viên và các bậc phụ huynh quan tâm tới dự án.