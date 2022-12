Dự báo thời tiết cuối tuần: Không khí lạnh tăng cường, nền nhiệt ở miền Bắc vẫn ở ngưỡng rét đậm

HHT - Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong khi nền nhiệt ở miền Bắc vẫn ở ngưỡng rét đậm, có nơi rét hại thì hôm nay 8/12, một đợt không khí lạnh tiếp tục được bổ sung.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên miền Bắc và Bắc Trung Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi. Nhiệt độ tuy hạ không đáng kể do khối lạnh yếu, nhưng do có mưa nên sẽ có cảm giác rét buốt. Vào ban đêm, nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 14-17 độ, vùng núi 10-13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ; nhiệt độ ban ngày vẫn khá cao, nhiều nơi trên 22 độ C.

Đáng chú ý, đợt lạnh này kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao, tiếp tục gây mưa lớn kéo dài cho các tỉnh miền Trung trong những ngày tới. Mưa cũng mở rộng ra Bình Thuận, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ.

Cụ thể, từ hôm nay đến ngày mai 9/12, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông, lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 150mm. Hôm nay, khu vực Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to, với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Mưa còn lớn nên nguy cơ lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc cũng như sụt lún đất vẫn rất cao.