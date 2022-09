Dự báo thời tiết cuối tuần này: Miền Bắc đón mưa dông trên diện rộng, tiết trời mát mẻ

HHT - Theo dự báo của Trung tâm khí tượng, miền Bắc sẽ tiếp tục mưa dông vào cuối tuần và không khí lạnh có thể đến sớm.

Từ ngày 16/9, ở vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Lượng mưa từ 19h ngày 15/9 đến 03h ngày 16/9 một số nơi trên 40mm như: Tú Nang (Sơn La) 85.6mm, Nậm Tỵ (Hà Giang) 233.4mm, Nghĩa Đô (Lào Cai) 60mm, Hùng Mỹ (Tuyên Quang) 40.6mm...

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, từ hôm nay đến ngày mai (17/9), ở khu vực Tây Bắc, Việt Bắc có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50 - 120mm, có nơi trên 180mm. Những nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20 - 40mm/24h, có nơi trên 70mm/24h. Từ đêm 17/9, mưa lớn ở vùng núi và trung du Bắc Bộ giảm dần.

Ngày và đêm 16/9, ở phía Tây khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20 - 40mm, có nơi trên 70mm (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và tối).

Khu vực Hà Nội từ ngày 16/9 đến ngày 17/9, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20 - 40mm, có nơi trên 60mm.

Mưa dông ở phía Tây khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Trong một tháng tới, tổng lượng mưa trên cả nước phổ biến thấp hơn so với cùng kỳ, riêng trung du và miền núi Bắc Bộ có thể cao hơn. Đáng lưu ý, chuyên gia dự báo khả năng Biển Đông hứng chịu 2 - 3 cơn áp thấp nhiệt đới trong vòng một tháng tới, tập trung vào cuối tháng 9 và đầu tháng 10.