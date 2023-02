Dù có ác nhân Kang gây tò mò, "Ant-Man 3" vẫn bị giới chuyên môn phê bình là "khó đồng cảm"

HHT - Sau sự kiện công chiếu chính thức tại Los Angeles, những bình luận đầu tiên về "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" đã được các nhà phê bình cũng như các Youtuber chia sẻ những cảm xúc hỗn độn trên các nền tảng mạng xã hội.

Vào ngày 6/2 vừa qua, tại nhà hát Regency Westwood, bom tấn siêu anh hùng Ant-Man and the Wasp: Quantumania thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel đã có buổi công chiếu toàn cầu đầu tiên với sự xuất hiện của dàn diễn viên.

Sau sự kiện, nhiều cây bút phê bình và nhà báo đã đưa ra những đánh giá đầu tiên về tác phẩm MCU thứ 31 trang cá nhân của mình. Không hề bất ngờ, các khán giả đầu tiên của Ant-Man 3 đều dành nhiều lời khen cho nhân vật phản diện Kang the Conqueror (Jonathan Majors đóng) - siêu phản diện tiếp theo của Marvel sau Thanos.

Theo Steven Weintraub - tổng biên tập của Collider, Ant-Man 3 là phần phim “mở bát" đầy hứa hẹn của Giai đoạn 5 với điểm sáng chính là nhân vật phản diện Kang the Conqueror: "Ant-Man and the Wasp: Quantumania là bước khởi đầu mạnh mẽ cho Giai đoạn 5. Giờ tôi đã hiểu vì sao nó được gọi là Quantumania. Jonathan Majors quá xuất sắc khi thủ vai Kang, tôi mong đợi những bước tiến tiếp theo của nhân vật này.”

Trên Twitter cá nhân, Erik Davis - nhà phê bình của Fandago và Rotten Tomatoes chia sẻ:

"Giai đoạn 5 đã bắt đầu! Bộ phim Ant-Man mới giống như một chuyến tàu lượn siêu tốc vào thế giới ảo diệu đầy những ảo giác kỳ lạ, rùng rợn nhưng vui nhộn, không quên cộng thêm một phản diện Kang vô cùng đáng sợ. Một phong cách rất Star Wars, nhưng theo kiểu MCU với tất cả những gì kỳ dị và thú vị nhất. Modok là kẻ nổi loạn, nhưng Jonathan Majors cân được tất cả. Yêu bộ phim này quá đi!".

Tương tự như hai nhà phê bình trên, Jazz Tangcay - biên tập viên của Variety cũng bày tỏ sự hào hứng trước nội dung của Quantumania: "Tôi vừa có một trải nghiệm tuyệt vời khi xem Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Đầy sáng tạo, giàu năng lượng và tràn ngập các cảnh hành động hoành tráng. Chào mừng Jonathan Majors và phản diện mới của MCU."

Bên cạnh “cơn mưa" lời khen, tác phẩm mới của Marvel Studios cũng nhận về một số phản hồi tiêu cực về cách xây dựng cốt truyện và kết nối cảm xúc với khán giả. Sean Keane từ trang CNET nhận xét: "Có quá nhiều thứ xảy ra trong Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Khá là khó để đồng cảm với những gì phim đang kể. Kang của Jonathan Majors độc địa và cuốn hút về phần nhìn, nhưng mối đe dọa anh ta mang đến cho MCU vẫn quá trừu tượng."

Courtney Howard - cây bút quen thuộc của Variety, The AV Club… cũng nhận xét: "Sau hồi một mệt mỏi, Ant-Man and the Wasp: Quantumania cuối cùng cũng phát triển, chỉ để kết lại ở chỗ mà đáng lẽ ra nó nên bắt đầu. Phim đẹp, hành động hoành tráng, diễn biến rõ ràng nhưng khía cạnh cảm xúc lại yếu. Đúng là xem cả phim chỉ nhớ Jonathan Majors."

Đáng chú ý, nam Youtuber đến từ kênh Reel Rejects cũng có nhận định tương tự như hai nhà phê bình trên. Dù chỉ chia sẻ ngắn gọn về bộ phim: "Tôi không biết phải chia sẻ như thế nào. Cảm xúc của tôi hiện đang bị lẫn lộn."

Là tác phẩm điện ảnh thứ 31 của Vũ trụ Điện ảnh Marvel và là phần phim thứ ba trong chùm phim riêng về nhân vật Người Kiến - Scott Lang do nam diễn viên Paul Rudd thủ vai, Ant-Man and the Wasp: Quantumania (Người Kiến và Chiến Binh Ong: Thế Giới Lượng Tử) sẽ chính thức công chiếu vào ngày 16/2 này.