Dự đoán Oscars 2025: Cái tên nào sẽ thắng giải Phim hoạt hình hay nhất?

HHT - Sau khi "The Boy and The Heron" của huyền thoại Hayao Miyazaki xuất sắc giành giải Phim hoạt hình hay nhất tại Oscars 2024, năm nay tiếp tục chào đón những tác phẩm đầy chất lượng, sở hữu lối kể chuyện độc đáo và được bảo chứng bởi các hãng phim danh tiếng.

Lễ trao giải Oscar lần thứ 97 do Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 2/3/2025 tại Nhà hát Dolby, Los Angeles (Hoa Kỳ). Sự kiện quy tụ những tên tuổi sáng giá nhất của làn điện ảnh thế giới, trong đó hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc nhận được nhiều sự quan tâm.

5 ứng viên đa dạng về phong cách và nội dung gồm Flow, Inside Out 2, The Wild Robot, Memoir of a Snail, Wallace & Gromit và Vengeance Most Fowl sẽ đua nhau giành tượng vàng năm nay.

Chủ đề và nội dung

Ở yếu tố chủ đề và nội dung phim, mỗi ứng viên đều mang đến những câu chuyện độc đáo. Flow sử dụng hình ảnh các loài động vật nhỏ để truyền tải câu chuyện về sự thích nghi, khả năng tự phục hồi và mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên. The Wild Robot khai thác chủ đề về bản chất sự sống, tình mẫu tử và sự giao thoa giữa công nghệ với tự nhiên. Trong khi đó, Inside Out 2 tiếp nối hành trình trưởng thành của Riley, khám phá những biến chuyển về tâm lý khi bước sang tuổi thành niên.

Hai tác phẩm theo phong cách stop-motion (hoạt hình tĩnh vật) - Memoir of a Snail và Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl mang đến những giá trị truyền thống vững chắc. Memoir of a Snail tạo dựng những biểu tượng về ký ức và thời gian, trong khi Wallace & Gromit tiếp tục câu chuyện phát minh đầy tính hài hước và phiêu lưu.

Có thể thấy, thông điệp nhân văn sâu sắc và có khả năng tạo được sự đồng cảm của The Wild Robot hay câu chuyện vốn đã rất cuốn hút từ phần một của Inside Out sẽ chiếm được nhiều lợi thế hơn. Chưa kể, đây là hai bộ phim đến từ những hãng phim lớn lần lượt là DreamWorks và Pixar, vốn rất mạnh ở chiến dịch truyền thông và có tiếng nói mạnh mẽ ở hạng mục này trong nhiều năm.

Nghệ thuật và sáng tạo

Về yếu tố nghệ thuật và sáng tạo, The Wild Robot và Inside Out 2 vẫn tiếp tục sử dụng thế mạnh về hình ảnh để kể những câu chuyện rất riêng và nhiều thông điệp ý nghĩa. Inside Out 2 duy trì phong cách tinh tế vốn có của Pixar, sử dụng hình ảnh hoạt hình để thể hiện trực quan “cuộc đối thoại” giữa các cảm xúc bên trong tâm trí của Riley, trong khi The Wild Robot mang đến thế giới tương lai sinh động.

Với lối kể chuyện không lời, đầy chất thơ, Flow lại khai thác ngôn ngữ điện ảnh một cách triệt để, tạo nên trải nghiệm cảm xúc độc đáo tách biệt với các ứng viên còn lại trong danh sách.

Các thành tích tiền đề

Về mặt thành tích, sự vượt trội của nhà DreamWorks là không thể chối cãi, khi The Wild Robot đã giành chiến thắng tại Critics Choice Award (Giải Lựa chọn của các nhà phê bình điện ảnh) cùng hai đề cử đi kèm ở Oscar lần này với hạng mục Nhạc phim hay nhất và Âm thanh xuất sắc. Flow cũng không kém cạnh khi thắng giải Quả Cầu Vàng và một số giải thưởng đáng kể khác.

Từ những yếu tố trên, đã có một số suy đoán đưa ra rằng lợi thế ở hạng mục này vẫn sẽ nghiêng về những “gã khổng lồ”, The Wild Robot và Inside Out 2 vẫn nắm trong tay khả năng thắng cao nhất. Tuy nhiên, dự án độc lập kinh phí thấp Flow cũng được đặt nhiều kỳ vọng xưng vương tại mùa giải năm nay. Bộ đôi stop-motion tuy đầy hoài niệm nhưng đứng trước sự vươn lên của các hậu bối, hai phim có phần lép vế trong việc tranh giải năm nay.

The Wild Robot và Inside Out 2 - ai sẽ giành tượng vàng năm nay, liệu các bậc tiền bối sẽ tiếp tục thống trị? Hay sau khi đêm Oscar hạ màn, người ta sẽ nhắc đến Flow như một câu chuyện “David và gã khổng lồ Goliath” mới?