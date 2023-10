Du học New Zealand: Cơ hội cho teen mê ngành công nghệ, năng lượng và môi trường

HHT - Với thế mạnh là đào tạo các nhóm ngành về công nghệ, năng lượng, biến đổi khí hậu, New Zealand chính là sự lựa chọn để teen “quẹt phải” bởi vì không cần master tiếng Anh, bạn vẫn có thể apply học bổng lên đến 100% tại các trường.

Tiên phong nhóm ngành theo xu hướng "Zero waste energy"

Là quốc gia hiếm hoi có tất cả trường đại học đều nằm trong Top 500 trường đại học tốt nhất thế giới, liên tiếp dẫn đầu các nước nói tiếng Anh về Chỉ số Giáo dục tương lai, New Zealand là một trong những điểm du học rất được ưa chuộng. Thống kê cho thấy 2/3 sinh viên Việt Nam đăng ký tham gia các chương trình học của New Zealand. Du học bậc trung học tại New Zealand đã tăng trưởng kỷ lục 80% giai đoạn 2017-2019, và đang trên đà hồi phục mạnh mẽ sau khi New Zealand mở cửa biên giới.

Vì vậy, New Zealand sẽ là “vùng đất” lý tưởng cho các teen thử sức săn học bổng, đặc biệt, những bạn có định hướng theo đuổi các nhóm ngành công nghệ, môi trường và năng lượng sẽ được ưu tiên tài trợ nhiều học bổng lớn tại New Zealand.

Ông Ben Burrowes (giám đốc khu vực châu Á của Cơ quan Giáo dục New Zealand) đánh giá về cơ hội học tập: “Xu hướng của thế giới là tiết kiệm và sử dụng năng lượng tái tạo, với mục tiêu đến năm 2050 là zero waste energy, New Zealand cũng là đất nước tiên phong, nhất là những ngành về biến đổi khí hậu, vì vậy chúng tôi rất hoan nghênh các bạn trẻ tham gia học bổng tại đây”.

Cô Phạm Thị Ngân Hoa (Giám đốc Chương trình Phát triển tại Đại sứ quán New Zealand tại Hà Nội) chia sẻ: “Hiện nay, các nhóm ngành về biến đổi khí hậu, môi trường, năng lượng tái tạo bền vững đang rất được các trường tại New Zealand quan tâm và đẩy mạnh học bổng. Nếu các bạn học sinh, sinh viên tham gia ứng tuyển vào các loại học bổng ở New Zealand sẽ được chúng tôi tài trợ lên đến 100% học phí, sinh hoạt phí, bảo hiểm, vé máy bay,...”. Cô bật mí, Tái tạo năng lượng, Thiên tai, Khoa học nghiên cứu về thiên nhiên là các ngành đang còn rất nhiều slot học bổng, thậm chí đang thiếu sinh viên apply vào.

Ngoài ra, cô Ngân Hoa cũng cho biết, nếu các bạn học những nhóm ngành không nằm trong diện ưu tiên của học bổng thì vẫn có thể apply được. “Ví dụ có bạn học truyền thông có nguyện vọng ứng tuyển, các bạn vẫn có thể đóng góp vào các phòng truyền thông của những văn phòng nghiên cứu môi trường, khí hậu,... miễn là có liên quan đến nhóm ngành ưu tiên”, cô cho biết.

Tiếng Anh không là rào cản đến gần học bổng

Đại diện Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam nhấn mạnh, tiếng Anh sẽ không phải là rào cản khiến các ứng viên khó đạt được học bổng. Lấy ví dụ ở học bổng Manaaki (học bổng sau đại học tại New Zealand), cô Ngân Hoa khẳng định: “Nếu tiếng Anh chưa tốt hoặc chưa đạt yêu cầu, miễn các bạn học sinh, sinh viên có hồ sơ năng lực tốt, vượt qua các bài kiểm tra IQ và có mục tiêu, định hướng rõ ràng thuyết phục được hội đồng tài trợ học bổng thì các bạn sẽ được tài trợ học tiếng Anh miễn phí 100% tại New Zealand trong vòng 6 tháng hoặc 1 năm”.

Tuy nhiên, để có sự chuẩn bị tốt cho bộ hồ sơ được “lọt vào mắt xanh” của đơn vị tài trợ học bổng, “tài nguyên” tiếng Anh vẫn là điểm cộng giúp bạn thực hiện các bài luận và tự tin trước vòng phỏng vấn.

Chia sẻ về phương pháp học tiếng Anh hiệu quả để apply học bổng, thầy Nguyễn Thái Dương (thầy giáo 9X với phương pháp dạy học sáng tạo qua âm nhạc, YouTuber kênh SpeakOnly) cho biết, teen cần quan tâm hai yếu tố chính là mục đích của việc học tiếng Anh và tiêu chí đánh giá sự hiệu quả của nó.

“Việc học tiếng Anh để có chứng chỉ bổ túc hồ sơ sẽ khác với học để hoà nhập với đất nước mới. Từng trải nghiệm một khoá học của New Zealand với rất nhiều bạn học đến từ Đức, Ấn Độ, Nhật Bản không nói tiếng Anh thì cá nhân anh thấy các bạn nên rèn luyện kỹ năng nghe được, hiểu được và nói được ở mức độ cơ bản thì vẫn có thể tham gia học bổng được”.

