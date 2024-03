Dữ Phượng Hành tập 23 được khán giả chọn là hay nhất, Triệu Lệ Dĩnh xuất thần

HHT - Trong lúc bom tấn điện ảnh xứ Hàn "Exhuma" (Quật mộ trùng ma) vẫn đang càn quét phòng vé nội địa và quốc tế, tất tật thông tin liên quan về phim cũng như dàn diễn viên đều như cá gặp nước mà trở thành tiêu điểm. Nữ "pháp sư" Kim Go Eun sở hữu nhan sắc đẹp lạ đã chiếm trọn cảm tình với diễn xuất tài tình cùng khả năng ca hát nổi bật.

HHT - Những tình tiết hiện tại cho thấy phe phản diện của "Queen of Tears" đều có sự liên kết với nhau. Yoon Eun Sung có khả năng là con trai của Moh Seul Hee. Dựa vào phản ứng của Cheon Da Hye, khán giả có đặt "ngôi sao hi vọng" rằng cô sẽ đổi phe để giúp Hong Hae In và Baek Hyun Woo?