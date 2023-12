Đụng hàng với loạt người đẹp Việt Nam, Lisa (BLACKPINK) lại kín đáo bất ngờ

HHT - Không chỉ mặc một thiết kế của Việt Nam, Lisa còn đụng hàng với rất nhiều người đẹp Việt. Và chẳng ngờ em út của BLACKPINK lại mặc kín đáo hơn cả thiết kế gốc.

Lisa vừa mới tung ra MV ca khúc My Only Wish thay lời chúc Giáng sinh tới các fan của nhóm BLACKPINK. Như mọi khi, em út BLACKPINK diện rất nhiều set đồ thời thượng trong suốt MV, nhưng netizen Việt đặc biệt chú ý đến một mẫu váy siêu ngắn mà cô mặc bên trong áo khoác lông trắng.

Bởi đây là một thiết kế đến từ nhà mốt Việt Nam DATT. Mẫu váy sơ mi ngắn đến mức không tưởng được bán với giá 380 đô-la (gần 9 triệu đồng). Và điểm nhấn của mẫu váy này chính là chân váy được xếp nhiều lớp giống như một bông hoa hồng đang bung nở.

Có một điều thú vị là trước khi lọt vào mắt xanh của Lisa, mẫu váy này đã được rất nhiều người đẹp Việt Nam chọn vì kiểu dáng mới mẻ của nó. Như Á hậu Hương Ly đã mặc giống như thiết kế gốc là không cài hết khuy áo.

Midu thì kín đáo hơn khi mặc thêm áo quây trắng bên trong, đảm bảo không xảy ra sự cố hớ hênh khi cô di chuyển.

Á hậu Quỳnh Châu cũng mặc thiết kế này trong một sự kiện nhằm khoe đôi chân dài miên man.

Trong khi đa số người đẹp Việt đều chọn mẫu màu trắng như Lisa mặc, hoặc màu xám nhạt thì Thùy Tiên lại độc đáo hơn khi mặc váy màu đen. Cô đã diện nó khi dự đám cưới Á hậu Phương Anh và được khen là nhìn rất xinh đẹp, ấn tượng mà vẫn lịch sự.

Có một điều thú vị là trong khi các mỹ nhân nước ta sẽ chọn cách cài khuy hững hờ giống như người mẫu của hãng mặc, thì Lisa lại chọn phong cách “kín cổng cao tường”, cài hết khuy.

Chưa kể cô còn choàng thêm áo khoác lông dài ngang bắp chân, nên khán giả không được ngắm trọn vẹn đôi chân đẹp trứ danh của Lisa trong mẫu váy này.