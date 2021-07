Được đặc cách xét tốt nghiệp, vì sao sĩ tử TP.HCM và Vĩnh Long vẫn chất chồng nỗi lo?

HHT - Một trong những ngành học lấy điểm chuẩn cao như Công nghệ thông tin, An toàn Thông tin, Kế toán, Quản trị kinh doanh...

HHT - Đến thời điểm này, nhiều trường Đại học đã quyết định điều chỉnh hình thức tổ chức thi tuyển sinh các môn Năng khiếu sau nhiều lần phải dời ngày thi do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

HHT - Một trưởng khoa kiêm giảng viên ở một trường đại học lớn ở Úc mới đây đã bị xác nhận là có tội trong vụ việc rất trớ trêu: Bà gửi nhiều thư đe dọa cho… chính mình. Vì lý do gì mà bà trưởng khoa lại có hành động lạ lùng như vậy?

HHT - Đi thi đúng là có "thí sinh this, thí sinh that", nhưng câu chuyện mở bài "ấn tượng" của teen mà giám khảo gặp phải khi chấm thi tốt nghiệp môn Văn như dưới đây thì đúng là tình huống dở khóc dở cười thật.

HHT - Đối với những thí sinh chưa dự thi hoặc dự thi nhưng không thể hoàn thành trong đợt 1 vì các lý do khác ngoài lý do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh phải có đơn xin dự thi đợt 2, trong đó ghi rõ lý do liên quan.