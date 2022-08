Được giới thiệu là đại diện Việt Nam mạnh nhất tại Miss Intercontinental, Á hậu Bảo Ngọc nói gì?

HHT - Chỉ hơn 1 tháng nữa, Á hậu 1 cuộc thi Miss World Vietnam 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc sẽ chính thức lên đường chinh chiến quốc tế. Được giới thiệu là đại diện Việt Nam mạnh nhất từ trước đến nay được cử đến đấu trường nhan sắc Hoa hậu Liên lục địa, Á hậu Bảo Ngọc phản ứng ra sao?

Chỉ 10 ngày sau khi kết thúc cuộc thi Miss World Vietnam 2022, bà Phạm Kim Dung, đại diện của công ty Sen Vàng đã chính thức công bố Á hậu 1 Lê Nguyễn Bảo Ngọc sẽ người đẹp đầu tiên trong Top 3 được cử đi thi quốc tế trong năm nay.

Nàng hậu sẽ tham gia Miss Intercontinental (Hoa hậu Liên lục địa) 2022 tại Ai Cập vào tháng 10 tới đây.

Giới thiệu về Á hậu Bảo Ngọc, bà Phạm Kim Dung khẳng định: “…Những lợi thế của cô gái này đã quá rõ ràng, có lẽ ai cũng nhận thấy điều đó: Một nhan sắc nổi bật, trình độ tiếng Anh dư chinh chiến, một phong thái rất quốc tế và một chiều cao khủng giúp cô ấy luôn toả sáng. Đây có lẽ là đại diện mạnh nhất mà chúng tôi gửi đến Miss Intercontinental, việc còn lại của chúng ta là hãy tin tưởng và ủng hộ tinh thần cho cô gái này.”

Sau khi nhận được thông tin, chính Á hậu Bảo Ngọc cũng cảm thấy bất ngờ, vì chỉ còn hơn 1 tháng nữa người đẹp sẽ lên đường dự thi. Bảo Ngọc không ngờ cơ hội đến với mình lại sớm như vậy, và nàng hậu cũng khẳng định sẽ cố gắng 100%.

Miss Intercontinental được đánh giá là cuộc thi nhan sắc lớn thứ 8 trên thế giới, được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1971, và có tuổi đời chỉ đứng sau Miss World, Miss Universe và Miss International. Khẩu hiệu của cuộc thi chính là tìm ra Người phụ nữ đẹp nhất trong tất cả các lục địa (The most beautiful woman of all continents).

Tính đến thời điểm hiện tại, cuộc thi Miss Intercontinental 2022 đã có 52 người đẹp đến từ 52 quốc gia và vùng lãnh thổ chính thức đăng ký dự thi. Đêm Chung kết dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 14/10. Đương kim Hoa hậu Liên lục địa 2021 hiện là người đẹp đến từ Philippines Cinderella Faye E. Obeñita.