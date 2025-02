Đường đưa phim Việt Tết 2025: Phim của Trấn Thành dẫn đầu có thuyết phục?

HHT - "Bộ Tứ Báo Thủ" hiện vẫn giữ vững vị trí dẫn đầu doanh thu phòng vé phim Việt. Thành tích này tạo ra cuộc tranh luận sôi nổi vì phim của Trấn Thành bị cho là chất lượng giảm sút.

Theo Box Office Vietnam, tính đến chiều tối ngày 3/2, doanh thuBộ Tứ Báo Thủ của đạo diễn Trấn Thành đang dẫn đầu bảng xếp hạng phòng vé với con số 215 tỷ đồng sau gần 5 ngày công chiếu. Đứng thứ hai là Nụ Hôn Bạc Tỷ (đạo diễn Thu Trang) với 52 tỷ đồng và vị trí thứ ba thuộc về Yêu Nhầm Bạn Thân (đạo diễn Quang Dũng - Diệp Thế Vinh) với hơn 12 tỷ đồng.

Trước đó, trưa 1/2, đạo diễn Trấn Thành thông báo "tin vui" trên fanpage: Bộ Tứ Báo Thủ tiếp tục "vượt mặt" thành tích của Mai, trở thành phim điện ảnh Việt cán mốc 100 tỷ nhanh nhất mọi thời đại. "Thật sự nhìn con số kỷ lục chính tôi cũng bất ngờ. Cảm ơn quý vị đã yêu thương" - Trấn Thành chia sẻ.

Nhiều khán giả nhận định, thành tích này không quá bất ngờ. Bởi lẽ, phim Tết Trấn Thành đã có "thương hiệu" riêng và dễ dàng thu hút sự chú ý từ netizen. Bên cạnh đó, Bộ Tứ Báo Thủ còn có sự góp mặt của nhiều gương mặt nổi tiếng như: Quốc Anh, Hoa hậu Tiểu Vy, Hoa hậu Kỳ Duyên, Lê Giang, Dương Lâm cùng dàn cameo Anh Trai "Say Hi" đình đám. Với thể loại hài - tình cảm, Bộ Tứ Báo Thủ phù hợp với nhiều đối tượng, do đó việc phim nhanh chóng đạt được doanh thu "khủng" là dễ hiểu.

Tuy nhiên, Trấn Thành và ê-kíp vẫn vướng vào nghi vấn tranh giành suất chiếu với các phim đối thủ. Không ít cư dân mạng nhận định, việc Bộ Tứ Báo Thủ có "full" suất chiếu ở các cụm rạp, nhiều hơn hẳn so với hai phim Tết còn lại càng giúp phim tăng doanh thu nhanh hơn.

Bên cạnh lời khen phim nhiều chi tiết hài hước, bộ ba diễn viên chính rất đẹp thì phim mới nhất của Trấn Thành cũng nhận về nhiều luồng ý kiến chê bai. Bộ Tứ Báo Thủ có mô-típ dễ đoán, nhân vật phụ quá đông. Ngoài ra, những phân đoạn gây cười của phim chưa "đủ đô" để tạo hiệu ứng viral như cách Bố Già, Nhà Bà Nữ đã làm được.

Trên trang cá nhân, đạo diễn Thu Trang cũng cảm ơn khán giả đã ủng hộ Nụ Hôn Bạc Tỷ, dù phim có suất chiếu hơi ít. "Mọi người ủng hộ, yêu thương như vậy làm chúng tôi hạnh phúc lắm, vui hơn nữa là bộ phim cháy vé".Trước đó, chia sẻ với truyền thông về màn cạnh tranh năm nay, Thu Trang chia sẻ bản thân và ê-kíp chỉ đặt mục tiêu "hòa vốn" cho bộ phim sau Tết Ất Tỵ 2025.