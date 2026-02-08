Đường Tăng của "Tây Du Ký" gây tranh cãi: Là hình mẫu của "quản lý độc hại"?

Trong khi bộ phim hoạt hình Tiểu Yêu Quái Núi Lãng Lãng đang "làm mưa làm gió" ngoài rạp chiếu, phiên bản Tây Du Ký kinh điển năm 1986 cũng được bàn tán trở lại. Không chỉ là sự so sánh hai phiên bản với nhau, nhiều chi tiết về Tây Du Ký bản cũ còn được khán giả mang ra phân tích, trong đó có thân phận, tính cách của Đường Tăng.

Trong một bài viết đang gây chú ý gần đây, Đường Tăng được nhận xét là hiện thân của cách quản lý độc hại (hay toxic management) trong văn hóa doanh nghiệp. Cùng các đồ đệ đi thỉnh kinh, Đường Tăng có nhiều hành động gây tranh luận như có ít vai trò nhất trong suốt hành trình, công lao diệt quái thuộc về Tôn Ngộ Không và các đồ đệ nhưng sau cùng vẫn được đứng trên "bục vinh quang". Ngoài ra, nhân vật này còn bị chỉ ra có sự thiên vị dành cho Trư Bát Giới "ham ăn nhác làm" và Ngộ Không "gánh team".

Bài viết cho rằng Đường Tăng có cách "quản lý độc hại".

Sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội, bài viết trở thành đề tài bàn tán xôn xao. Nhiều ý kiến đồng tình, cho rằng Đường Tăng đích thị là một ví dụ của người quản lý chưa thật sự mẫu mực, chỉ ngồi không hưởng lợi và để mặc cấp dưới giải quyết vấn đề. Một số bày tỏ quan điểm rằng đây rất có thể là ngụ ý đằng sau ngòi bút của tác giả Ngô Thừa Ân, phản ánh chân thực xã hội chứ không chỉ là câu chuyện thỉnh kinh, vượt kiếp nạn đơn thuần.

Nhiều khán giả đồng tình về việc Đường Tăng là nhân vật gây tranh cãi.

Song, cũng có không ít cư dân mạng bênh vực Đường Tăng, cho rằng nhân vật này không tệ đến như vậy. Sau cùng, Đường Tăng vẫn rất thương các đồ đệ, và là người đã vượt qua nhiều kiếp gian truân để tìm thấy con đường thỉnh kinh chân chính nhất - đó là có các đồ đệ đồng hành. Ngoài ra, các phiên bản Tây Du Ký về sau cũng khắc họa Đường Tăng khác biệt hơn, mang đến nhiều góc nhìn về nhân vật kinh điển này.

Một số ý kiến bênh vực Đường Tăng.

Đặc biệt trong Tiểu Yêu Quái Núi Lãng Lãng, phiên bản Đường Tăng "pha ke" do cóc tinh hóa thân có nhiều điểm độc đáo, lại là người yêu công việc và sự nghiệp nhất cả nhóm. Sau cùng, cóc tinh đã buông bỏ được gánh nặng sự nghiệp, cùng những người bạn sát cánh giúp các đồng tử thoát nạn và đánh trả Hoàng Mi.