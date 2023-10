"Emily In Paris" mùa 4 phải lùi lịch phát sóng sang năm 2024, liệu có còn sức hút?

HHT - Sau khoảng thời gian phải tạm hoãn bởi cuộc đình công ở Hollywood, phần 4 "Emily In Paris" dự kiến sẽ bước vào giai đoạn sản xuất và ghi hình trước khi Thế vận hội mùa Hè diễn ra.

Emily In Paris là series ra mắt vào tháng 10/2020, phim xoay quanh Emily Cooper, một cô nàng người Mỹ trúng tuyển vào làm việc cho tập đoàn quảng cáo danh tiếng ở Pháp. Phim gây chú ý khi thu hút hơn 58 triệu lượt xem trong 28 ngày đầu ra mắt và lọt Top 10 ở nhiều quốc gia trên Netflix.

Phần thứ ba của loạt phim ra mắt vào năm ngoái, cuối hành trình cô nàng Emily quay về với cuộc sống độc thân tự do, sau khi vướng vào mối tình tay ba với chàng đầu bếp người Pháp Gabriel và giám đốc ngân hàng người Anh Alfie.

Theo tạp chí Variety, Netflix đang gấp rút chuẩn bị bấm máy mùa tiếp theo của Emily In Paris vào tháng 1/2024 - trước thời điểm tổ chức Thế vận hội mùa Hè 2024 tại Paris, vì các đoàn làm phim không được phép quay trong thời gian Olympic diễn ra. Lúc đầu, phần 4 của Emily In Paris được dự tính quay vào mùa Hè năm nay, song vì nhiều lý do cộng với cuộc đình công ở Hollywood đã khiến dự án phải tạm hoãn. Mùa 4 dự kiến sẽ là phần phim cuối cùng của Emily In Paris vì hợp đồng của nữ diễn viên Lily Collins với Netflix sẽ kết thúc.

Theo Collider, mùa phim tới sẽ tiếp nối những câu chuyện còn dang dở của các nhân vật, bao gồm số phận nhà hàng của Gabriel và đam mê âm nhạc của Mindy. Mùa mới có thể sẽ có thêm một chuyến đi đến Rome để bổ sung thêm những phong cảnh tuyệt đẹp của Ý vào chủ đề thời trang và cuộc sống giàu sang - đặc trưng của series này.

Riêng nhân vật Madeline (do Kate Walsh thủ vai) có khả năng sẽ không trở lại do cô quyết định đóng cửa chi nhánh và quay về Chicago từ phần ba. Tuy nhiên, người hâm mộ vẫn mong rằng sếp cũ Emily có thể góp mặt trong một vài phân cảnh nhỏ ở phần phim sắp tới. Và theo "truyền thống" mỗi mùa, phần 4 Emily In Paris có thể cũng xuất hiện một nhân vật phản diện hoặc nhân vật phụ mới nhằm tạo “nút thắt” cho câu chuyện của Emily.

Trong một cuộc phỏng vấn với TMZ, nhà sản xuất Darren Star cho biết, cuộc sống của cô nàng Emily sẽ "vui nhộn, nhiều khám phá mới hơn" và đưa cô thoát khỏi vùng an toàn sau một thời gian sinh sống tại Pháp. Trước đó, tại sự kiện Tudum của Netflix, nữ diễn viên Lily Collins cũng đã tiết lộ những chi tiết đặc biệt trong mùa sắp tới bằng một thước phim giới thiệu:

Tương tự thời điểm phát hành của các phần phim trước, Emily In Paris 4 dự kiến ra mắt vào dịp Giáng sinh năm sau.