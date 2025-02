Enola Holmes 3 “chốt đơn” ngày khai máy, nội dung hoàn toàn được viết mới

HHT - Mới đây, Netflix chính thức thông báo phần 3 của “Enola Holmes” sẽ tiến hành ghi hình vào tháng 4/2025. Đồng thời, một số thông tin về nội dung của phần phim mới cũng được hé lộ.

Sau khi phần 2 của Enola Holmes công chiếu vào năm 2022, được một thời gian có tin cho rằng Netflix sẽ không thực hiện phần 3. Nhưng sau đó, cũng có tin tiết lộ Netflix sẽ làm phần 3 và đang cân nhắc sẽ mang đến màu sắc mới mẻ hơn cho hành trình phá án của nữ thám tử tuổi teen Enola.

Cuối cùng, sau những đồn đoán, cuối cùng Netflix đã chính thức “chốt đơn” Enola Holmes sẽ có phần 3 và đạo diễn của phần này là Philip Barantini. Được biết, Enola Holmes 3 sẽ khởi quay vào tháng 4/2025. Phim dự kiến quay trong 12 tuần, tại vương quốc Anh, và hoàn thành vào khoảng tháng 7/2025.

Bộ phim Enola Holmes được xây dựng dựa trên bộ tiểu thuyết của tác giả Nancy Springer. Ban đầu, phim được phát triển để chiếu rạp bởi hãng Warner Bros., sau đó nó được chuyển sang Netflix và phát sóng toàn cầu trên nền tảng trực tuyến này vào năm 2020. Nhân vật chính của câu chuyện là Enola Holmes (Millie Bobby Brown), cô con gái út của nhà Holmes, là em gái của thám tử lừng danh Sherlock Holmes.

Trong khi phần 1 của Enola Holmes bám sát phần lớn các sự kiện trong sách thì phần 2 hơi "chệch hướng". Được biết, nội dung của Enola Holmes 2 có nhiều sáng tạo hơn và chỉ lấy cảm hứng từ tiểu thuyết chứ không hoàn toàn dựa vào nó. Một số thông tin cho biết khả năng cao nội dung Enola Holmes 3 sẽ không có liên quan gì đến tiểu thuyết gốc nữa.

Với việc thay đạo diễn mới, Enola Holmes 3 cũng sẽ có màu sắc mới so với hai phần phim trước. Đạo diễn Philip Barantini đã thuyết phục Netflix mang màu sắc “trưởng thành và tăm tối hơn” cho Enola Holmes 3 và “ông lớn” tỏ ra hứng thú với ý tưởng này. Theo đó, phần 3 của phim sẽ hướng đến đối tượng khán giả trưởng thành hơn.

Vì nội dung của Enola Holmes 3 sẽ không còn dựa theo nguyên tác tiểu thuyết nữa nên các fan không có nhiều dữ kiện để đoán phần mới sẽ kể câu chuyện nào. Theo kết thúc của phần 2, Enola đã thành công giải quyết vụ án lớn đầu tiên của cô tại London, mở văn phòng thám tử, chính thức hẹn hò với Tử tước Tewkesbury (Louis Patridge). Trong phần 3, có lẽ một vụ án khó hơn sẽ đến tìm Enola.

Trong phần 2, hai nhân vật gắn bó mật thiết với Sherlock Holmes (Henry Cavill) cũng đã xuất hiện: Bác sĩ John Watson - cộng sự thân thiết của Sherlock và Moriaty - kẻ thù truyền kiếp của vị thám tử lừng danh. Có thể trong phần 3, Moriaty sẽ trở lại với vai phản diện chính, buộc hai anh em Enola và Sherlock phải hợp lực giải quyết.

Dàn diễn viên chính thức của Enola Holmes 3 chưa được tiết lộ. Dĩ nhiên, Millie Bobby Brown sẽ quay trở lại với vai Enola Holmes, nhưng những vai diễn còn lại vẫn chưa được chắc chắn. Hiện tại, Louis Patridge đang ghi hình cho House of Guiness - một phim khác của Netflix, Henry Cavill vừa hoàn thành In The Grey và dự kiến sẽ quay Highlander vào một thời điểm nào đó trong năm 2025. Không rõ liệu “bạn trai” và “anh trai” của Enola có xung đột lịch trình với Enola Holmes 3 hay không.

Đảm nhận vai Mycroft Holmes - con trai lớn nhà Holmes, anh trai của Sherlock và Enola - nam diễn viên Sam Claflin chỉ xuất hiện trong phần 1 và vắng mặt trong phần 2. Do đó, nhiều fan mong đợi Sam Claflin sẽ "trở lại và lợi hại hơn" trong Enola Holmes 3.

Một số bình luận của netizen:

“Louis Patridge đã được xác nhận sẽ trở lại chưa? Tôi xem Enola Holmes là vì anh chàng Tử tước ngọt ngào này mà.”

“Tuyệt vời!”

“Phần 1 thì khá ổn, nhưng phần 2 thì không hay bằng. Tôi hy vọng phần 3 sẽ phục hồi phong độ.”

“Tôi không chắc phim có đáng để làm phần 3 không?”

“Phim không quá xuất sắc nhưng giải trí mà, tôi vẫn sẽ hóng phần 3. Tôi thích tương tác giữa các anh em nhà Holmes nên mong cả Henry Cavill và Sam Claflin đều sẽ trở lại.”

“Millie Bobby Brown quay phim không nghỉ. Dù rất thích điều đó vì như thế nghĩa là được xem phim mới liên tục, nhưng tôi nghĩ em ấy cần nghỉ ngơi.”